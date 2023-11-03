Умер участник миссии на Луну "Аполлон-16" Томас Маттингли

В США в возрасте 87 лет умер астронавт Томас Кеннет Маттингли, который принимал ключевое участие в спасении аварийного корабля "Аполлон-13". Об этом сообщили на сайте NASA.

С 16 по 27 апреля 1972 года Маттингли в должности пилота командного модуля совершил полёт на "Аполлоне-16". Тогда была осуществлена пятая высадка людей на Луну.

В некрологе также указано, что астронавт оказал серьёзную помощь для возвращения коллег с печально известной миссии "Аполлон-13", когда произошёл взрыв бака с жидким кислородом. Он не смог принять участие в миссии по состоянию здоровья, но оказал существенную помощь с Земли.