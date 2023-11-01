Легендарный футболист Бобби Чарльтон умер из-за несчастного случая

Умер чемпион мира по футболу 1966 года, выступавший за сборную Англии, сэр Бобби Чарльтон. Причиной его гибели стали последствия травмы, полученной при ударе о подоконник. Об этом говорится в сообщении BBC.

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" скончался 18 октября, ему было 86 лет. В последние годы он жил в доме престарелых для пациентов с деменцией. Уже после его гибели расследование установило, что за несколько дней до смерти мужчина упал, поднимаясь со стула и потеряв равновесие, и при падении ударился о подоконник или о радиатор отопления.

После падения сотрудники дома престарелых полностью осмотрели пожилого человека, но не нашли заметных повреждений на теле или нарушений подвижности. И всё же позже обнаружился отёк на спине — в центр вызвали медиков, после чего Чарльтона госпитализировали. В больнице ему сделали рентген грудной клетки, который показал переломы рёбер и высокую вероятность развития пневмонии. После это экс-футболист прожил ещё пять дней. Коронер в своём отчёте в качестве причины смерти указал травму лёгких, падение и деменцию.

Чарльтон выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1956 по 1973 годы. Кроме того, он играл в составе английских клубов "Престон Норт Энд", "Уотерфорд", "Ньюкасл", австралийских "Перт Адзурри" и "Блэктаун Сити". Также он работал тренером в "Престоне" и "Уигане". Он сыграл 758 матчей в составе МЮ, забив 249 мячей. Вместе с этой командой он трижды завоёвывал чемпионство Англии, два раза выигрывал в Суперкубке Англии и единожды Кубок Англии и Кубок чемпионов.

В составе английской сборной он завоевал золото на домашнем чемпионате мира в 1966 году и бронзу на чемпионате Европы в 1968-м. В 1966 году Чарльтону присудили "Золотой мяч" как лучшему игроку года, а ещё его признали лучшим футболистом чемпионата мира 1966-го. Он пережил авиакатастрофу самолёта с игроками МЮ, которая случилась в Мюнхене в феврале 1958 года, тогда погибло 23 человека. В 1994 году Бобби Чарльтона посвятили в рыцари.