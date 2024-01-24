Миллиардершу – хозяйку Wildberries дважды вызвали на допрос в СК из-за пожара в Шушарах
Хозяйку Wildberries Бакальчук допросили в СК по делу о пожаре в Шушарах
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов
Основателя Wildberries Татьяну Бакальчук вызвали на допрос петербургские следователи по делу о пожаре на складе маркетплейса в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"22–23 января основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Она дала развёрнутые показания в Следственном комитете в Санкт-Петербурге и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", — уточнили в компании.
По сведениям "Mash на Мойке", проектировкой, строительством и обслуживанием сгоревшего склада в Шушарах занималась компания "ВБ Девелопмент", владельцем которой является муж Татьяны Владислав Бакальчук. При этом гендиректором фирмы по документам значится другой человек.
Напомним, крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах начался утром 13 января и охватил десятки тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали лишь на следующий день. СК завёл уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Оказалось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. Одной из версий пожара считается поджог из мести за пострадавшего. Ущерб предварительно оценили в 17 миллиардов рублей. После инцидента во всех московских офисах компании прошли обыски.