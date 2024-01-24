Миллиардершу – хозяйку Wildberries дважды вызвали на допрос в СК из-за пожара в Шушарах

Основателя Wildberries Татьяну Бакальчук вызвали на допрос петербургские следователи по делу о пожаре на складе маркетплейса в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"22–23 января основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Она дала развёрнутые показания в Следственном комитете в Санкт-Петербурге и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", — уточнили в компании.