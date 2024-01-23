Бастрыкин поручил возбудить дело о драке перед пожаром на складе WB в Шушарах
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовой дракой мигрантов возле склада Wildberries в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге, которая произошла перед масштабным пожаром. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Последствия пожара на складе Wildberries в Шушарах в Петербурге. Видео © Telegram / Следком
"Глава ведомства также поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки мигрантов вблизи от склада незадолго до пожара", — говорится в телеграм-канале Следкома.
Напомним, крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах начался утром 13 января и охватил десятки тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали лишь на следующий день. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Выяснилось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. К слову, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог из мести за пострадавшего. Ущерб может составить 17 миллиардов рублей. После инцидента во всех московских офисах компании прошли обыски.
ТАСС / Валентин Егоршин