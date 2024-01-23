Бастрыкин поручил возбудить дело о драке перед пожаром на складе WB в Шушарах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовой дракой мигрантов возле склада Wildberries в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге, которая произошла перед масштабным пожаром. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.