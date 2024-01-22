В Минпромторге удивились, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал

Сгоревший в петербургских Шушарах склад маркетплейса Wildberries не должен был работать, так как ещё не были пройдены процедуры приёмки. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.



Последствия пожара на складе Wildberries в Шушарах в Петербурге. Видео © Telegram / Следком

"То, что мы знаем про этот центр Wildberries, странно, что он работал", — указал министр в эфире телеканала "Россия 24".