В Минпромторге удивились, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал
Замглавы Минпромторга Евтухов: Склад Wildberries в Шушарах не проходил приёмку
Сгоревший в петербургских Шушарах склад маркетплейса Wildberries не должен был работать, так как ещё не были пройдены процедуры приёмки. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Последствия пожара на складе Wildberries в Шушарах в Петербурге. Видео © Telegram / Следком
"То, что мы знаем про этот центр Wildberries, странно, что он работал", — указал министр в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, склад в Шушарах не прошёл все необходимые процедуры приёмки. Евтухов пояснил, что по этому поводу проведут дополнительные разбирательства. В случае необходимости Минпромторг может ужесточить требования к размещению и функционированию такого рода объектов, подчеркнул замминистра.
Напомним, масштабный пожар произошёл на складе Wildberries в петербургских Шушарах 13 января, огонь охватил десятки тысяч квадратных метров. К счастью, никто не погиб, но от самого склада остались одни руины. Ущерб может составить 17 миллиардов рублей. Выяснилось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог из мести за пострадавшего. Кроме того, стало известно, что один из сотрудников ещё за две недели до инцидента грозился поджечь склад, а сразу после ЧП признался в содеянном и скрылся из Сети. Также сообщалось, что склад не был застрахован. Хозяйка Wildberries Татьяна Бакальчук назвала пожар огромным испытанием.
ТАСС / Валентин Егоршин