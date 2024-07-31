Владелица Wildberries Бакальчук уехала с детьми в Белоруссию на фоне скандала

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук приехала в Белоруссию на фоне скандала по поводу развода с мужем Владиславом. Вместе с детьми она побывала в комплексе "Линия Сталина".

Комплекс "Линия Сталина" в Белоруссии. Фото © Telegram / Татьяна Бакальчук

"Отдыхаю (и немного работаю;) с девочками в Беларуси. Какая же это красивая страна! Каждый раз приезжаю и поражаюсь гостеприимству белорусской земли, тому, как они бережно хранят нашу общую историю. Рада, что теперь и дочки увидели", — написала Бакальчук в телеграм-канале.

Комплекс "Линия Сталина" в Белоруссии. Фото © Telegram / Татьяна Бакальчук