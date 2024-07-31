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31 июля, 14:17

Владелица Wildberries Бакальчук уехала с детьми в Белоруссию на фоне скандала

Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук приехала в Белоруссию на фоне скандала по поводу развода с мужем Владиславом. Вместе с детьми она побывала в комплексе "Линия Сталина".

Комплекс "Линия Сталина" в Белоруссии. Фото © Telegram / Татьяна Бакальчук

Комплекс "Линия Сталина" в Белоруссии. Фото © Telegram / Татьяна Бакальчук

"Отдыхаю (и немного работаю;) с девочками в Беларуси. Какая же это красивая страна! Каждый раз приезжаю и поражаюсь гостеприимству белорусской земли, тому, как они бережно хранят нашу общую историю. Рада, что теперь и дочки увидели", — написала Бакальчук в телеграм-канале.

Комплекс "Линия Сталина" в Белоруссии. Фото © Telegram / Татьяна Бакальчук

Комплекс "Линия Сталина" в Белоруссии. Фото © Telegram / Татьяна Бакальчук

Бизнесвумен добавила, что обязательно поедет в Брестскую крепость. Владелица маркетплейса отметила, что очень хочет показать дочерям и другие памятные места Белоруссии, так как они там есть буквально в каждом городе.

"Всем было бы легче": Владислав Бакальчук через Life.ru призвал жену к разговору с глазу на глаз
"Всем было бы легче": Владислав Бакальчук через Life.ru призвал жену к разговору с глазу на глаз

Напомним, ранее Владислав Бакальчук заявил о незаконном захвате Wildberries в связи со сделкой между маркетплейсом и рекламной компанией Russ Outdoor. Бизнесмен уверен, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с плохой компанией, которая не подпускает его к семье. Однако та опровергла эту версию, указав, что Владислав таким образом реагирует на расставание. При этом накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа. Известно, что иск уже принят к производству московским судом.

Дарья Нарыкова
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