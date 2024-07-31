Владелица Wildberries Бакальчук уехала с детьми в Белоруссию на фоне скандала
Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук приехала в Белоруссию на фоне скандала по поводу развода с мужем Владиславом. Вместе с детьми она побывала в комплексе "Линия Сталина".
"Отдыхаю (и немного работаю;) с девочками в Беларуси. Какая же это красивая страна! Каждый раз приезжаю и поражаюсь гостеприимству белорусской земли, тому, как они бережно хранят нашу общую историю. Рада, что теперь и дочки увидели", — написала Бакальчук в телеграм-канале.
Бизнесвумен добавила, что обязательно поедет в Брестскую крепость. Владелица маркетплейса отметила, что очень хочет показать дочерям и другие памятные места Белоруссии, так как они там есть буквально в каждом городе.
Напомним, ранее Владислав Бакальчук заявил о незаконном захвате Wildberries в связи со сделкой между маркетплейсом и рекламной компанией Russ Outdoor. Бизнесмен уверен, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с плохой компанией, которая не подпускает его к семье. Однако та опровергла эту версию, указав, что Владислав таким образом реагирует на расставание. При этом накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа. Известно, что иск уже принят к производству московским судом.