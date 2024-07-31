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31 июля, 07:58

Суд принял иск владелицы Wildberries Бакальчук о разводе с мужем

Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Иск владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук к её супругу Владиславу был принят к производству Савёловским районным судом Москвы. Об этом стало известно из материалов судебного органа.

Принимать решение в бракоразводном процессе супругов, у которых имеются общие дети, будет судья Анастасия Миронова. Когда пройдёт первое заседание, пока неизвестно.

Бакальчук сообщила о "крахе" брака задолго до идеи слияния Wildberries с Russ
Бакальчук сообщила о "крахе" брака задолго до идеи слияния Wildberries с Russ

Напомним, Владислав Бакальчук ранее заявил о рейдерском захвате Wildberries в связи со сделкой между WB и рекламной компанией Russ Outdoor. Он утверждал, что Татьяна связалась с непонятной компанией, которая не подпускает его к семье, однако предпринимательница опровергла эту версию, указав, что супруг таким образом реагирует на развод. Стоит отметить, что накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа.

Николай Рюмин
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