Суд принял иск владелицы Wildberries Бакальчук о разводе с мужем
Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Иск владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук к её супругу Владиславу был принят к производству Савёловским районным судом Москвы. Об этом стало известно из материалов судебного органа.
Принимать решение в бракоразводном процессе супругов, у которых имеются общие дети, будет судья Анастасия Миронова. Когда пройдёт первое заседание, пока неизвестно.
Напомним, Владислав Бакальчук ранее заявил о рейдерском захвате Wildberries в связи со сделкой между WB и рекламной компанией Russ Outdoor. Он утверждал, что Татьяна связалась с непонятной компанией, которая не подпускает его к семье, однако предпринимательница опровергла эту версию, указав, что супруг таким образом реагирует на развод. Стоит отметить, что накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа.