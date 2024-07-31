Бакальчук сообщила о "крахе" брака задолго до идеи слияния Wildberries с Russ

Генеральный директор и по совместительству основатель Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что её брак дал трещину уже давно. Как сообщила предпринимательница в интервью корреспондентам kp.ru, проблемы в семейных отношениях у неё с её мужем Владиславом начались задолго до идеи объединения её компании с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ.

"Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьёзная трещина была ещё в ноябре прошлого года. Но это (скандал из-за объединения. — Прим. Life.ru), безусловно, стало последней каплей", — заявила гендиректор онлайн-ретейлера.

Бизнесвумен считает, что объединение Wildberries с Russ позитивно скажется на всех. Она заявила, что они строят новую компанию, которая станет мировым лидером. По её словам, у Владислава другая точка зрения, которую она понимает.