Бакальчук сообщила о "крахе" брака задолго до идеи слияния Wildberries с Russ
Гендиректор Wildberries Бакальчук: Наш брак дал трещину уже давно
Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Бакальчук / Kadyrov_95
Генеральный директор и по совместительству основатель Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что её брак дал трещину уже давно. Как сообщила предпринимательница в интервью корреспондентам kp.ru, проблемы в семейных отношениях у неё с её мужем Владиславом начались задолго до идеи объединения её компании с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ.
"Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьёзная трещина была ещё в ноябре прошлого года. Но это (скандал из-за объединения. — Прим. Life.ru), безусловно, стало последней каплей", — заявила гендиректор онлайн-ретейлера.
Бизнесвумен считает, что объединение Wildberries с Russ позитивно скажется на всех. Она заявила, что они строят новую компанию, которая станет мировым лидером. По её словам, у Владислава другая точка зрения, которую она понимает.
"Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения", — отметила Бакальчук, подчеркнув, что пока ещё рано говорить о планах по разделу бизнеса и имущества.
Напомним, Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить, как он считает, рейдерский захват Wildberries в связи со сделкой между WB и рекламной компанией Russ Outdoor. Он заявлял, что Татьяна связалась с непонятной компанией, которая держит его вдали от семьи, однако предпринимательница опровергла эту версию, указав, что супруг таким образом реагирует на развод. Стоит отметить, что накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа.