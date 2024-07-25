"Буду бороться до конца": Бакальчук не признаёт сделку по слиянию Wildberries с Russ Outdoor

Сооснователь Wildberries (WB) Владислав Бакальчук не признаёт сделку по слиянию маркетплейса с рекламной компанией Russ Outdoor. Он считает, что его жена Татьяна, находясь под влиянием братьев Левана и Роберта Мирзоянов (им принадлежит Russ Outdoor), совершает "неадекватные действия".

Сооснователь WB Бакальчук не признаёт сделку по слиянию маркетплейса с Russ Outdoor. Видео © Telegram / WBakalchuk

Как отметил Владислав, сделка, которую заключила Татьяна, не спросив даже его мнения, для маркетплейса является "непонятной", так как размеры компаний просто несопоставимы. Так, оборот WB за 2023 год составил 2,7 триллиона рублей, а оборот Russ Outdoor — 27 миллиардов рублей. Получается, разница в 100 раз. При этом, продолжает Бакальчук, компании Russ Outdoor, помимо 35% вновь созданного бизнеса, хотят отдать всё управление. Из-за этого свои рабочие места потеряет большое количество сотрудников WB.