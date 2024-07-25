"Буду бороться до конца": Бакальчук не признаёт сделку по слиянию Wildberries с Russ Outdoor
Сооснователь WB Бакальчук не признаёт сделку по слиянию компании с Russ Outdoor
Сооснователь Wildberries (WB) Владислав Бакальчук не признаёт сделку по слиянию маркетплейса с рекламной компанией Russ Outdoor. Он считает, что его жена Татьяна, находясь под влиянием братьев Левана и Роберта Мирзоянов (им принадлежит Russ Outdoor), совершает "неадекватные действия".
Сооснователь WB Бакальчук не признаёт сделку по слиянию маркетплейса с Russ Outdoor. Видео © Telegram / WBakalchuk
Как отметил Владислав, сделка, которую заключила Татьяна, не спросив даже его мнения, для маркетплейса является "непонятной", так как размеры компаний просто несопоставимы. Так, оборот WB за 2023 год составил 2,7 триллиона рублей, а оборот Russ Outdoor — 27 миллиардов рублей. Получается, разница в 100 раз. При этом, продолжает Бакальчук, компании Russ Outdoor, помимо 35% вновь созданного бизнеса, хотят отдать всё управление. Из-за этого свои рабочие места потеряет большое количество сотрудников WB.
"В один прекрасный момент пришли чужие люди с недобрыми намерениями. Сначала развалилась семья, потом они начали отжимать бизнес. <...> Я считаю, что Татьяна находится под влиянием братьев Мирзоян и совершает неадекватные, невыгодные для себя и семьи действия. Я не готов оставить всё как есть, я буду бороться до конца", — сказал Бакальчук в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Напомним, 23 июля Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он рассказал, что его супруга Татьяна связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Однако сама Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries, подчеркнув, что не является "пленницей". По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем, которому принадлежит 1% акций.
Кадр из видео Telegram / WBakalchuk