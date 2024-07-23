Бакальчук в видеообращении опровергла захват Wildberries фразой: "Я не пленница"

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение после заявления мужа Владислава Бакальчука о попытке рейдеров захватить компанию. Он подчеркнула, что супруг не принимает участие в управлении маркетплейсом, но ему принадлежит 1% акций.

Бакальчук в видеообращении опровергла захват Wildberries фразой: "Я не заложница". Видео © Телеграм / Татьяна Бакальчук

Видео она начала со слов "Я жива и здорова, спасать меня не надо". Бизнесвумен подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем Владиславом и опровергла утверждение о том, что она является "заложницей" рейдеров, как "кавказская пленница". Она подчеркнула, что ничего не скрывает, а сделка прозрачна. Решение об объединении с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor хозяйка маркетплейса объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития компании, которую она создала 20 лет назад.

"Сделка полностью одобрена и поддержана. Спасать меня ни от кого не нужно. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка", – говорит миллиардерша в ролике.