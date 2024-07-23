Бакальчук в видеообращении опровергла захват Wildberries фразой: "Я не пленница"
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение после заявления мужа Владислава Бакальчука о попытке рейдеров захватить компанию. Он подчеркнула, что супруг не принимает участие в управлении маркетплейсом, но ему принадлежит 1% акций.
Бакальчук в видеообращении опровергла захват Wildberries фразой: "Я не заложница". Видео © Телеграм / Татьяна Бакальчук
Видео она начала со слов "Я жива и здорова, спасать меня не надо". Бизнесвумен подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем Владиславом и опровергла утверждение о том, что она является "заложницей" рейдеров, как "кавказская пленница". Она подчеркнула, что ничего не скрывает, а сделка прозрачна. Решение об объединении с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor хозяйка маркетплейса объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития компании, которую она создала 20 лет назад.
"Сделка полностью одобрена и поддержана. Спасать меня ни от кого не нужно. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка", – говорит миллиардерша в ролике.
Бакальчук отметила, что у её мужа 1% акций и он не принимает участия в управлении компанией Wildberries. Она выразила сожаление из-за решения супруга предать огласке их "семейные трудности". Миллиардерша попросила позволить ей оставить при себе подробности её личной жизни, ещё раз подтвердив решение о разводе с мужем.
Как уже писал Life.ru, сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он заявил, что его супруга Татьяна Бакальчук связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Кадыров обещал помочь Бакальчуку и поручил Делимханову предотвратить захват. Депутат сразу же занялся рейдерами. Однако Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries. По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем.
Телеграм / Татьяна Бакальчук