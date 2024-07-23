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23 июля, 19:00

Бакальчук в видеообращении опровергла захват Wildberries фразой: "Я не пленница"

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение после заявления мужа Владислава Бакальчука о попытке рейдеров захватить компанию. Он подчеркнула, что супруг не принимает участие в управлении маркетплейсом, но ему принадлежит 1% акций.

Бакальчук в видеообращении опровергла захват Wildberries фразой: "Я не заложница". Видео © Телеграм / Татьяна Бакальчук

Видео она начала со слов "Я жива и здорова, спасать меня не надо". Бизнесвумен подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем Владиславом и опровергла утверждение о том, что она является "заложницей" рейдеров, как "кавказская пленница". Она подчеркнула, что ничего не скрывает, а сделка прозрачна. Решение об объединении с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor хозяйка маркетплейса объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития компании, которую она создала 20 лет назад.

"Сделка полностью одобрена и поддержана. Спасать меня ни от кого не нужно. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка", – говорит миллиардерша в ролике.

Бакальчук отметила, что у её мужа 1% акций и он не принимает участия в управлении компанией Wildberries. Она выразила сожаление из-за решения супруга предать огласке их "семейные трудности". Миллиардерша попросила позволить ей оставить при себе подробности её личной жизни, ещё раз подтвердив решение о разводе с мужем.

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "рейдерского захвата" Wildberries
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "рейдерского захвата" Wildberries

Как уже писал Life.ru, сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он заявил, что его супруга Татьяна Бакальчук связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Кадыров обещал помочь Бакальчуку и поручил Делимханову предотвратить захват. Депутат сразу же занялся рейдерами. Однако Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries. По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем.

Обложка ©

Телеграм / Татьяна Бакальчук

Андрей Бражников
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