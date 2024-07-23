Делимханов обещал "на 100%" защитить Wildberries от рейдеров по приказу Кадырова

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал выполнить приказ главы республики Рамзана Кадырова и защитить компанию Wildberries от "рейдерского захвата". Ответ на обращение чиновника он выложил в своём телеграм-канале.

"Без всяких сомнений, все поручения главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на 100%. Мы доведём всё до конца!" — подчеркнул Делимханов.