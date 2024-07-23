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23 июля, 16:10

Делимханов обещал "на 100%" защитить Wildberries от рейдеров по приказу Кадырова

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал выполнить приказ главы республики Рамзана Кадырова и защитить компанию Wildberries от "рейдерского захвата". Ответ на обращение чиновника он выложил в своём телеграм-канале.

"Без всяких сомнений, все поручения главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на 100%. Мы доведём всё до конца!" — подчеркнул Делимханов.

"Это развод": Бакальчук озвучила свою версию о "рейдерском захвате" Wildberries
"Это развод": Бакальчук озвучила свою версию о "рейдерском захвате" Wildberries

Как уже писал Life.ru, сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он заявил, что его супруга Татьяна Бакальчук связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Кадыров обещал помочь Бакальчуку и поручил Делимханову предотвратить захват, назвав имена "рейдеров".

Андрей Бражников
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