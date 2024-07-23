"Это развод": Бакальчук озвучила свою версию о "рейдерском захвате" Wildberries Бакальчук заявила о разводе с мужем и опровергла заявления о захвате Wildberries 23 июля, 14:29 Татьяна Бакальчук и её муж Владислав. Фото © Telegram/Татьяна Бакальчук

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла заявления о "рейдерском захвате" маркетплейса. В телеграм-канале она написала, что разводится с супругом Владиславом, а все структурные изменения в компании были ранее с ним согласованы.

"Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала всё было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединённой компании. Вот и пруф", — написала Бакальчук, приложив фото.

Напомним, ранее муж Татьяна Бакальчук Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса Wildberries. Он заявил, что его супруга связалась с "непонятной компанией". Кадыров в свою обещал помочь Бакальчуку.

Авторы Александра Вишнякова