В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "рейдерского захвата" Wildberries
Песков: В Кремле не видели заявления Кадырова по поводу "захвата" Wildberries
В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, которому муж создавшей Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав пожаловался на рейдерский захват маркетплейса. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос РБК, ознакомились ли в администрации главы государства с данными заявлениями.
"Нет. Не видели", — сказал представитель Кремля.
Как уже писал Life.ru, сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он заявил, что его супруга Татьяна Бакальчук связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Кадыров обещал помочь Бакальчуку и поручил Делимханову предотвратить захват. Депутат сразу же занялся рейдерами. Однако Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries. По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем.
Life.ru