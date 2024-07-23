Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 16:47

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "рейдерского захвата" Wildberries

Песков: В Кремле не видели заявления Кадырова по поводу "захвата" Wildberries

В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, которому муж создавшей Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав пожаловался на рейдерский захват маркетплейса. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос РБК, ознакомились ли в администрации главы государства с данными заявлениями.

"Нет. Не видели", — сказал представитель Кремля.

В Wildberries выбрали сторону в споре Бакальчук с мужем о захвате маркетплейса
В Wildberries выбрали сторону в споре Бакальчук с мужем о захвате маркетплейса

Как уже писал Life.ru, сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он заявил, что его супруга Татьяна Бакальчук связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Кадыров обещал помочь Бакальчуку и поручил Делимханову предотвратить захват. Депутат сразу же занялся рейдерами. Однако Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries. По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем.

Обложка ©

Life.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Татьяна Бакальчук
  • wildberries
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров