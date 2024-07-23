В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "рейдерского захвата" Wildberries

В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, которому муж создавшей Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав пожаловался на рейдерский захват маркетплейса. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос РБК, ознакомились ли в администрации главы государства с данными заявлениями.