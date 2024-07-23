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В Wildberries выбрали сторону в споре Бакальчук с мужем о захвате маркетплейса

В Wildberries подтвердили слова Татьяны Бакальчук о разводе с мужем

23 июля, 16:29
Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук. Фото © Forbes / Семён Кац

Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук. Фото © Forbes / Семён Кац

Создательница Wildberries Татьяна Бакальчук разводится с мужем Владиславом, который выступал её партнёром по бизнесу, поэтому сейчас проводятся необходимые юридические изменения. Об этом "Газете.ru" рассказали в пресс-службе маркетплейса, комментируя слухи о том, что организация якобы подверглась рейдерскому захвату, к которому причастна фирма Russ Outdoor.

"Компания Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объёме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий", — пояснил собеседник издания.

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Напомним, муж создавшей маркетплейс Татьяны Бакальчук Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват Wildberries. Он заявил, что его супруга связалась с "непонятной компанией". Речь идёт о фирме Russ Outdoor, которая объединяется с маркетплейсом. Кадыров обещал помочь Владиславу. Однако Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries. По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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