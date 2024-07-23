Wildberries переписала 26 своих фирм на компанию "РВБ"

Российская компания Wildberries перевела на баланс ООО "РВБ" 26 своих юридических лиц. Общество было создано ещё 4 июля совместно маркетплейсом и оператором наружной рекламы Russ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные системы "БИР-Аналитик".

О компании "РВБ" известно, что её уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. Доля Wildberries составляет 65%, ещё 35% находятся под контролем организации "Стинн", владеющей Russ. Исполнительный директор последней Роберт Мирзоян также числится гендиректором ООО "РВБ".

Ранее муж создавшей маркетплейс Татьяны Бакальчук Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват Wildberries. Он заявил, что его супруга связалась с "непонятной компанией". По его словам, платформу переводят в чужие руки путём юридических махинаций через фирму Russ. Кроме того, рейдеры якобы оградили Татьяну Бакальчук от семьи, она не может встретиться с мужем. Кадыров обещал помочь Владиславу. В свою очередь владелица маркетплейса заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries.