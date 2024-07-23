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Wildberries переписала 26 своих фирм на компанию "РВБ"

"БИР-Аналитик": Wildberries передала 26 юридических лиц на баланс ООО "РВБ"

23 июля, 15:13

ТАСС / Михаил Гребенщиков

Российская компания Wildberries перевела на баланс ООО "РВБ" 26 своих юридических лиц. Общество было создано ещё 4 июля совместно маркетплейсом и оператором наружной рекламы Russ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные системы "БИР-Аналитик".

О компании "РВБ" известно, что её уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. Доля Wildberries составляет 65%, ещё 35% находятся под контролем организации "Стинн", владеющей Russ. Исполнительный директор последней Роберт Мирзоян также числится гендиректором ООО "РВБ".

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Ранее муж создавшей маркетплейс Татьяны Бакальчук Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват Wildberries. Он заявил, что его супруга связалась с "непонятной компанией". По его словам, платформу переводят в чужие руки путём юридических махинаций через фирму Russ. Кроме того, рейдеры якобы оградили Татьяну Бакальчук от семьи, она не может встретиться с мужем. Кадыров обещал помочь Владиславу. В свою очередь владелица маркетплейса заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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