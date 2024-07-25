"Держат за шею": Таролог выяснила, что заставило Бакальчук порвать с мужем

Основательница Wildberries и многодетная мать Татьяна Бакальчук сообщила о том, что разводится с мужем. Откровенное заявление непубличной бизнесвумен прозвучало после жалобы её мужа Владислава на рейдерский захват компании. Что на самом деле стоит за этой историей и кто выйдет из неё победителем, Life.ru выяснил у таролога Юлии Нерони.

Таролог сообщила, что пара действительно разводится и Татьяна желает сохранить большую часть собственных средств. Развод, как показали карты, стал стратегией и лазейкой для того, чтобы включить новых участников в передел Wildberries. Собеседница Life.ru увидела, что в ситуации с компанией речь может идти о внутренней конкурентной переориентировке в бизнесе и смене лидера внутри группы.

Говоря о причинах развода, Нерони подчеркнула, что Татьяна погрузилась в бизнес и стала добытчиком в семье, а её муж сделал гендерную рокировку в сторону дома. Как правило, такая схема работает, когда всё сделано наоборот: мужчина вовне, женщина в доме. Но Бакальчукам пришлось войти в эти роли, и семейная жизнь треснула по швам. Таролог уверена, что у них на этом этапе уже нет никакого удовольствия и смысла терпеть этот союз.

Нерони также увидела состояние Татьяны Бакальчук сейчас. По словам таролога, она в данный момент не является принимающим решения человеком, так как её "немножечко держат за шею". Дело в том, что всё пошло совсем не по плану предпринимательницы и у руля встали гораздо большие силы. В результате успешная бизнесвумен стала заложницей обстоятельств. Эксперт пояснила, что повлиять на ситуацию реальных возможностей больше у Владислава, но в плане переговоров сила на стороне основательницы "Ягодок".

"У Владислава Рыцарь Кубков. Рыцарь Кубков — душевно-эмоциональный стимул зайти в "разборку", нет приоритета в личной выгоде. Возможно, для кого-то из близких хочет сделать приятный подарок: место в хорошем, отлаженном бизнесе.Татьяна у нас Король Мечей — это уже конкретное желание быть победителем в этой ситуации и навести определённый порядок", — заявила специалист.