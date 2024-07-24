Бакальчук объявила о кадровых перестановках в Wildberries
Татьяна Бакальчук. Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о кадровых перестановках в компании. Однако, по её словам, костяк команды, остаётся – с тем же или расширенным функционалом.
"Про объединённые структуры Legal и рекламы я уже сообщала, очень рада, что там выстраиваются сильные общие команды. У нас появляется много задач, связанных с улучшением процессов развития продуктов для наших партнёров, и я рада, что этот процесс возглавит мой заместитель в Wildberries Дмитрий Глазихин, который в нашей команде с 2013 года", — написала она в телеграм-канале.
Развитием систем взаимодействия предпринимателей с площадкой займутся Екатерина Сотник и Евгений Бусарев, а исполнительный директор Кристина Спирева расширит функционал. Все они давно работают в компании, подчеркнула Бакальчук.
Напомним, 23 июля сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он заявил, что его супруга Татьяна связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Однако сама Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries, заявив, что не является "пленницей". По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем, которому принадлежит 1% акций.