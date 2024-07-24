Бакальчук объявила о кадровых перестановках в Wildberries

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о кадровых перестановках в компании. Однако, по её словам, костяк команды, остаётся – с тем же или расширенным функционалом.

"Про объединённые структуры Legal и рекламы я уже сообщала, очень рада, что там выстраиваются сильные общие команды. У нас появляется много задач, связанных с улучшением процессов развития продуктов для наших партнёров, и я рада, что этот процесс возглавит мой заместитель в Wildberries Дмитрий Глазихин, который в нашей команде с 2013 года", — написала она в телеграм-канале.