Wildberries закроют на время суда? Юрист оценил, насколько это возможно
Юрист Русяев счёл маловероятной заморозку Wildberries на время судебной тяжбы
Конфликт, который возник вокруг маркетплейса Wildberries, волнует большое количество россиян. Будет ли заморожена работа компании на время разбирательств, рассказал юрист Илья Русяев в комментарии Life.ru.
Прежде всего следует отметить, что полная "заморозка" работы такой крупной платформы, как Wildberries, представляется маловероятной с юридической точки зрения. Арбитражный процессуальный кодекс РФ действительно предусматривает возможность принятия обеспечительных мер по иску, включая запрет на совершение определённых действий. Однако суды, как правило, крайне осторожно подходят к применению мер, которые могут существенно повлиять на деятельность крупных компаний, играющих значимую роль в экономике страны
По словам эксперта, наиболее вероятно, что компании запретят вносить изменения в ЕГРЮЛ касательно состава участников, ограничат возможности руководства или же назначат независимого управляющего. Это сохранит работу маркетплейса при минимальном вмешательстве. Основная сложность в том, что помимо юридической стороны есть и семейная.
"С точки зрения семейного права акции Wildberries могут рассматриваться как совместно нажитое имущество супругов Бакальчук. Это открывает дополнительное правовое поле для разбирательств, связанное с разделом имущества при разводе. В таком случае суду придётся учитывать не только корпоративные интересы, но и аспекты семейного законодательства", — говорит управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры".
Русяев считает, что, хотя теоретическая возможность "заморозки" работы Wildberries существует, практическая реализация такого сценария маловероятна. Суд, скорее всего, будет искать баланс между защитой прав всех заинтересованных сторон и сохранением функционирования важного экономического субъекта. По словам собеседника Life.ru, этот случай может стать прецедентом в российской юридической практике, демонстрируя, как суды балансируют между частными интересами акционеров и публичными интересами в случаях, затрагивающих крупные компании национального масштаба.
Напомним, Владислав Бакальчук ранее пришёл к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с жалобой на "рейдерский захват" маркетплейса "Вайлдберриз". Бизнесмен считает, что супруга сошлась с "непонятной компанией", которая "отрезала" её от семьи. Кадыров пообещал помочь Владиславу и поручил предотвратить "захват" депутату Госдумы Адаму Делимханову. Сама же Татьяна Бакальчук отрицает обвинения супруга. По её словам, юридические вопросы бизнеса заранее были согласованы с мужем. Также Бакальчук отвергает, что является "пленницей".
Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark