Wildberries закроют на время суда? Юрист оценил, насколько это возможно

Конфликт, который возник вокруг маркетплейса Wildberries, волнует большое количество россиян. Будет ли заморожена работа компании на время разбирательств, рассказал юрист Илья Русяев в комментарии Life.ru.

Прежде всего следует отметить, что полная "заморозка" работы такой крупной платформы, как Wildberries, представляется маловероятной с юридической точки зрения. Арбитражный процессуальный кодекс РФ действительно предусматривает возможность принятия обеспечительных мер по иску, включая запрет на совершение определённых действий. Однако суды, как правило, крайне осторожно подходят к применению мер, которые могут существенно повлиять на деятельность крупных компаний, играющих значимую роль в экономике страны Илья Русяев Управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры"

По словам эксперта, наиболее вероятно, что компании запретят вносить изменения в ЕГРЮЛ касательно состава участников, ограничат возможности руководства или же назначат независимого управляющего. Это сохранит работу маркетплейса при минимальном вмешательстве. Основная сложность в том, что помимо юридической стороны есть и семейная.

"С точки зрения семейного права акции Wildberries могут рассматриваться как совместно нажитое имущество супругов Бакальчук. Это открывает дополнительное правовое поле для разбирательств, связанное с разделом имущества при разводе. В таком случае суду придётся учитывать не только корпоративные интересы, но и аспекты семейного законодательства", — говорит управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры".