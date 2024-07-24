Адвокат объяснила, почему Бакальчук не сможет продать Wildberries без согласия мужа

При бракоразводном процессе основательница Wildberries Татьяна Бакальчук не сможет продать компанию без согласия мужа, так как доли при расторжении брака делятся пополам. Об этом в разговоре с Life.ru рассказала адвокат Анастасия Душаева, комментируя объединение WB с группой Russ.

На сегодняшний день Бакальчук принадлежит 99% маркетплейса, а её супругу — всего 1%. Однако при расторжении брака, в котором не было договора, совместно нажитое имущество делится пополам между супругами согласно Семейному кодексу.

"То есть имущество может быть признано общим, и он (Владислав Бакальчук) имеет право на половину активов маркетплейса. В такой ситуации Татьяна Бакальчук не имеет возможности продать активы Wildberries третьей стороне. Закон в данном случае на стороне её мужа. Суды также примут соответствующие решения Анастасия Душаева Адвокат