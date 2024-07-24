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24 июля, 11:25

Адвокат объяснила, почему Бакальчук не сможет продать Wildberries без согласия мужа

Адвокат Душаева: Бакальчук не может продать Wildberries без разрешения мужа

Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

При бракоразводном процессе основательница Wildberries Татьяна Бакальчук не сможет продать компанию без согласия мужа, так как доли при расторжении брака делятся пополам. Об этом в разговоре с Life.ru рассказала адвокат Анастасия Душаева, комментируя объединение WB с группой Russ.

На сегодняшний день Бакальчук принадлежит 99% маркетплейса, а её супругу — всего 1%. Однако при расторжении брака, в котором не было договора, совместно нажитое имущество делится пополам между супругами согласно Семейному кодексу.

"То есть имущество может быть признано общим, и он (Владислав Бакальчук) имеет право на половину активов маркетплейса. В такой ситуации Татьяна Бакальчук не имеет возможности продать активы Wildberries третьей стороне. Закон в данном случае на стороне её мужа. Суды также примут соответствующие решения

Анастасия Душаева

Адвокат

"То есть имущество может быть признано общим, и он (Владислав Бакальчук) имеет право на половину активов маркетплейса. В такой ситуации Татьяна Бакальчук не имеет возможности продать активы Wildberries третьей стороне. Закон в данном случае на стороне её мужа. Суды также примут соответствующие решения
"То есть имущество может быть признано общим, и он (Владислав Бакальчук) имеет право на половину активов маркетплейса. В такой ситуации Татьяна Бакальчук не имеет возможности продать активы Wildberries третьей стороне. Закон в данном случае на стороне её мужа. Суды также примут соответствующие решения

Юрист считает, что в данном случае оптимальным будет договориться о справедливом разделе имущества или средств с продажи компании. В противном случае Владислав Бакальчук сможет блокировать сделки, связанные с Wildberries.

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Напомним, Владислав Бакальчук ранее обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с жалобой на "рейдерский захват" Wildberries. Бизнесмен считает, что супруга связалась с "непонятной компанией", которая "отрезала" её от семьи. Кадыров пообещал помочь предпринимателю и поручил предотвратить "захват" депутату Госдумы Адаму Делимханову. Сама же Татьяна отрицает заявления супруга. По её словам, юридические вопросы бизнеса заранее были согласованы с мужем. Также Бакальчук отвергает, что является "пленницей".

Ольга Годуненко
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