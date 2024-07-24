Адвокат объяснила, почему Бакальчук не сможет продать Wildberries без согласия мужа
Адвокат Душаева: Бакальчук не может продать Wildberries без разрешения мужа
Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Виталий Невар
При бракоразводном процессе основательница Wildberries Татьяна Бакальчук не сможет продать компанию без согласия мужа, так как доли при расторжении брака делятся пополам. Об этом в разговоре с Life.ru рассказала адвокат Анастасия Душаева, комментируя объединение WB с группой Russ.
На сегодняшний день Бакальчук принадлежит 99% маркетплейса, а её супругу — всего 1%. Однако при расторжении брака, в котором не было договора, совместно нажитое имущество делится пополам между супругами согласно Семейному кодексу.
"То есть имущество может быть признано общим, и он (Владислав Бакальчук) имеет право на половину активов маркетплейса. В такой ситуации Татьяна Бакальчук не имеет возможности продать активы Wildberries третьей стороне. Закон в данном случае на стороне её мужа. Суды также примут соответствующие решения
Юрист считает, что в данном случае оптимальным будет договориться о справедливом разделе имущества или средств с продажи компании. В противном случае Владислав Бакальчук сможет блокировать сделки, связанные с Wildberries.
Напомним, Владислав Бакальчук ранее обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с жалобой на "рейдерский захват" Wildberries. Бизнесмен считает, что супруга связалась с "непонятной компанией", которая "отрезала" её от семьи. Кадыров пообещал помочь предпринимателю и поручил предотвратить "захват" депутату Госдумы Адаму Делимханову. Сама же Татьяна отрицает заявления супруга. По её словам, юридические вопросы бизнеса заранее были согласованы с мужем. Также Бакальчук отвергает, что является "пленницей".