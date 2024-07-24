"Используют втёмную": Физиогномист усмотрела постановку в обращении Татьяны Бакальчук

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук оказалась в непростом положении из-за "странной" сделки по слиянию её маркетплейса и Russ Outdoor, а в опубликованном видеообращении она выглядит неестественной. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала психолог-физиогномист Светлана Назоева.

"Wildberries на сегодняшний день — одна из самых успешных частных компаний в стране, поэтому кто бы и по каким мотивам не затеял эту игру, ставки в ней очень высоки... В ролике <...> она очень старается выглядеть спокойно, но получается плохо. Труднее всего ей скрыть волнение, когда она говорит о детях. Зачем понадобилось отсылать их в другой город, если, как утверждает Татьяна, она не "кавказская пленница", не очень понятно", — заявила эксперт.

Также не ясно, почему изменения в бизнесе совпали с разводом четы Бакальчук, и если Владислав, как утверждалось, не имеет к бизнесу никакого отношения, то вопрос относительно их детей будет стоять в судебных разборках очень остро. В целом речь Татьяны выглядит "постановочной", и, как считает физиогномист, предприниматель выглядит более-менее искренне только, признаваясь, что не понимает, зачем супруг "вводит в заблуждение других людей" и кто придумал всю эту историю про "рейдерский захват".