Супругу Бакальчук при разводе не видать 50% акций Wildberries, считает юрист

Владислав Бакальчук не сможет получить половину акций Wildberries при разводе с супругой, владелицей маркетплейса Татьяной Бакальчук. Об этом журналистам рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, обычно в таких семьях заключается брачный договор и, если он есть, судьба имущества "предопределена". Вполне возможно, что пара уже вела переговоры по разделу имущества.

И раз Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, полученное предложение, видимо, его не устроило. Более того, договор можно попытаться оспорить, однако шанс на успех крайне невелик.