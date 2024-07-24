Супругу Бакальчук при разводе не видать 50% акций Wildberries, считает юрист
Юрист Жорин заявил, что супруг Бакальчук не получит половину акций Wildberries
Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Владислав Бакальчук не сможет получить половину акций Wildberries при разводе с супругой, владелицей маркетплейса Татьяной Бакальчук. Об этом журналистам рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, обычно в таких семьях заключается брачный договор и, если он есть, судьба имущества "предопределена". Вполне возможно, что пара уже вела переговоры по разделу имущества.
И раз Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, полученное предложение, видимо, его не устроило. Более того, договор можно попытаться оспорить, однако шанс на успех крайне невелик.
"Если же брачного договора не было, то 50% компании он точно забрать не сможет, поскольку в большинстве уставов прописаны так называемые антирейдерские пункты, которые говорят, что в случае раздела имущества одним из акционеров или учредителей второй супруг не может претендовать на половину доли или половину акций, он может претендовать лишь на половину стоимости этих акций", — заключил собеседник РИА "Новости".
Напомним, Владислав Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову с жалобой на рейдерский захват Wildberries. По словам сооснователя маркетплейса, его супруга связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи. Глава Чечни пообещал помочь предпринимателю и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову предотвратить захват. Тот пообещал помочь. Сама Татьяна Бакальчук отрицает заявления о захвате, отмечая, что все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем. Более того, она утверждает, что не является "пленницей".