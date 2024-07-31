Объединение с Russ не повлияет на работу Wildberries

Никто из пользователей и партнёров Wildberries не заметит никаких изменений после объединения маркетплейса с группой Russ. Об этом в беседе с kp.ru сообщила гендиректор интернет-магазина Татьяна Бакальчук.

"Могу сказать точно: никто из наших пользователей и партнёров никаких изменений не заметит. Маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому мы все привыкли, заказы будут так же выдаваться в наших пунктах выдачи, а ассортимент — постоянно расти", — уверена предпринимательница.