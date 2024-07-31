Объединение с Russ не повлияет на работу Wildberries
Бакальчук сообщила, что объединение с Russ не повлияет на работу Wildberries
Никто из пользователей и партнёров Wildberries не заметит никаких изменений после объединения маркетплейса с группой Russ. Об этом в беседе с kp.ru сообщила гендиректор интернет-магазина Татьяна Бакальчук.
"Могу сказать точно: никто из наших пользователей и партнёров никаких изменений не заметит. Маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому мы все привыкли, заказы будут так же выдаваться в наших пунктах выдачи, а ассортимент — постоянно расти", — уверена предпринимательница.
Помимо того, она отметила, что продолжать работу над улучшениями будет та же команда специалистов, которая и раньше развивала маркетплейс. А в заключение бизнесмен подчеркнула, что пользователи и партнёры Wildberries остаются в надёжных руках специалистов.
Напомним, Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить, как подчеркнул он, рейдерский захват Wildberries в связи со сделкой между WB и рекламной компанией Russ Outdoor. По его версии, Татьяна Бакальчук связалась с непонятной компанией, которая держит его вдали от семьи. Сама миллиардерша опровергла информацию, указав, что супруг таким образом реагирует на развод. Она также заявила, что Wildberries будет работать над логистической инфраструктурой вместе с Russ. А накануне, 30 июля, стало известно, что гендиректор Wildberries подала в Савёловский районный суд Москвы исковое заявление на мужа Владислава.
Life.ru