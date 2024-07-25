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Регион
25 июля, 15:17

Бакальчук объявила о логистических преобразованиях в Wildberries

Татьяна Бакальчук объявила о новых назначениях в Wildberries. На этот раз речь идёт о логистике. По словам предпринимательницы, у компании мощная логистическая инфраструктура и развивать её решено в рамках объединённой компании с Russ.

"Как и во многих других направлениях, возглавят эту работу члены моей команды с колоссальным опытом. Руководитель департамента складской логистики Иван Корсаков в Wildberries с 2010 года, ему помогут 12 руководителей складских комплексов и сортировочных центров. Трое из них ─ Алексей Ильин, Олег Субботин, Далер Шлычков ─ с нами уже более девяти лет", проинформировала она у себя в Telegram.

Такой акцент на этом направлении, по словам Бакальчук, объясняется просто: склады и сортировочные центры для Wildberries в регионах — это не просто объекты инфраструктуры, но и, как выразилась бизневумен, "социальные круги на воде": возле них открываются новые бизнесы, ведь сотрудникам нужно и где-то обедать, и покупать продукты домой.

Стало известно, почему Бакальчук до сих пор официально не подала на развод
Стало известно, почему Бакальчук до сих пор официально не подала на развод

Напомним, 23 июля сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он заявил, что его супруга Татьяна связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Однако сама Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries, заявив, что не является "пленницей". По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем, которому принадлежит 1% акций.

Обложка ©

Михаил Гребенщиков/ РБК/ ТАСС

Алексей Берковиц
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