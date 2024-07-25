Бакальчук объявила о логистических преобразованиях в Wildberries
Татьяна Бакальчук объявила о новых назначениях в Wildberries. На этот раз речь идёт о логистике. По словам предпринимательницы, у компании мощная логистическая инфраструктура и развивать её решено в рамках объединённой компании с Russ.
"Как и во многих других направлениях, возглавят эту работу члены моей команды с колоссальным опытом. Руководитель департамента складской логистики Иван Корсаков в Wildberries с 2010 года, ему помогут 12 руководителей складских комплексов и сортировочных центров. Трое из них ─ Алексей Ильин, Олег Субботин, Далер Шлычков ─ с нами уже более девяти лет", — проинформировала она у себя в Telegram.
Такой акцент на этом направлении, по словам Бакальчук, объясняется просто: склады и сортировочные центры для Wildberries в регионах — это не просто объекты инфраструктуры, но и, как выразилась бизневумен, "социальные круги на воде": возле них открываются новые бизнесы, ведь сотрудникам нужно и где-то обедать, и покупать продукты домой.
Напомним, 23 июля сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он заявил, что его супруга Татьяна связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Однако сама Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries, заявив, что не является "пленницей". По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем, которому принадлежит 1% акций.
Михаил Гребенщиков/ РБК/ ТАСС