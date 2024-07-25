Бакальчук объявила о логистических преобразованиях в Wildberries

Татьяна Бакальчук объявила о новых назначениях в Wildberries. На этот раз речь идёт о логистике. По словам предпринимательницы, у компании мощная логистическая инфраструктура и развивать её решено в рамках объединённой компании с Russ.

"Как и во многих других направлениях, возглавят эту работу члены моей команды с колоссальным опытом. Руководитель департамента складской логистики Иван Корсаков в Wildberries с 2010 года, ему помогут 12 руководителей складских комплексов и сортировочных центров. Трое из них ─ Алексей Ильин, Олег Субботин, Далер Шлычков ─ с нами уже более девяти лет", — проинформировала она у себя в Telegram.