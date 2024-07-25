Стало известно, почему Бакальчук до сих пор официально не подала на развод
SHOT ПРОВЕРКА: Татьяна Бакальчук до сих пор официально не подала на развод
Татьяна Бакальчук до сих пор официально не подала на развод. Она ждёт, когда закончится процесс слияния Wildberries с компанией Russ — это может помочь ей в разделе имущества с супругом. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказал сам Владислав Бакальчук. По его словам, пока Татьяна с партнёрами трансформирует бизнес в Москве, он якобы вынужден заниматься "оставленными детьми", с которыми он сейчас в Турции.
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Богатейшая женщина страны, вероятнее всего, не хочет, чтобы муж как "совместно нажитое" отсудил у неё 50% акций компании в ходе бракоразводного процесса.
По словам Владислава, Татьяна ушла из дома 1 апреля, а все семь детей, как утверждает мужчина, остались жить с ним. Основательница Wildberries, по словам бизнесмена, видится с ними только раз в неделю. Сам предприниматель уверяет, что развод стал для него полной неожиданностью, так как до этого у них с женой был "идеальный брак".
Напомним, 23 июля Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он рассказал, что его супруга Татьяна связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Однако сама Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries, подчеркнув, что не является "пленницей". По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем, которому принадлежит 1% акций.
RBC/TASS