Стало известно, почему Бакальчук до сих пор официально не подала на развод

Татьяна Бакальчук до сих пор официально не подала на развод. Она ждёт, когда закончится процесс слияния Wildberries с компанией Russ — это может помочь ей в разделе имущества с супругом. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказал сам Владислав Бакальчук. По его словам, пока Татьяна с партнёрами трансформирует бизнес в Москве, он якобы вынужден заниматься "оставленными детьми", с которыми он сейчас в Турции.

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Богатейшая женщина страны, вероятнее всего, не хочет, чтобы муж как "совместно нажитое" отсудил у неё 50% акций компании в ходе бракоразводного процесса.