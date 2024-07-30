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30 июля, 18:27

В суд поступил иск о разводе Бакальчук с мужем

В суд поступил иск от владелицы Wildberries Бакальчук о разводе с мужем

Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Бакальчук / Kadyrov_95

Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Бакальчук / Kadyrov_95

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на супруга Владислава. Соответствующий иск во вторник, 30 июля, поступил в Савёловский районный суд Москвы.

"В Савёловский районный суд Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С. Предметом заявленного гендиром Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений", — подчеркнули в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Там добавили, что решение о принятии искового заявления к производству ещё не принято. Сама же Бакальчук в телеграм-канале уточнила, что речь идёт о разводе.

Домен Wildberries перешёл "рейдерам"
Домен Wildberries перешёл "рейдерам"

Напомним, Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить, как подчеркнул он, рейдерский захват Wildberries в связи со сделкой между WB и рекламной компанией Russ Outdoor. По его версии, Татьяна Бакальчук связалась с непонятной компанией, которая держит его вдали от семьи. Сама миллиардерша опровергла информацию, указав, что супруг таким образом реагирует на развод. Она также заявила, что Wildberries будет работать над логистической инфраструктурой вместе с Russ.

Никита Осипов
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