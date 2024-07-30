В суд поступил иск о разводе Бакальчук с мужем

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на супруга Владислава. Соответствующий иск во вторник, 30 июля, поступил в Савёловский районный суд Москвы.

"В Савёловский районный суд Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С. Предметом заявленного гендиром Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений", — подчеркнули в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Там добавили, что решение о принятии искового заявления к производству ещё не принято. Сама же Бакальчук в телеграм-канале уточнила, что речь идёт о разводе.