Домен Wildberries перешёл "рейдерам"

Домен маркетплейса Wildberries Wildberries.ru теперь принадлежит компании РВБ – совместному проекту с Russ Outdoor, владельцев которых сооснователь WB Владислав Бакальчук называет рейдерами.

Согласно данным сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО "РВБ". Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв подтвердил РИА "Новости" изменение владельца домена и отметил, что это связано с сделкой компаний.