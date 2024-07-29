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29 июля, 16:51

Домен Wildberries перешёл "рейдерам"

Домен Wildberries теперь принадлежит совместной с Russ компании РВБ

Домен маркетплейса Wildberries Wildberries.ru теперь принадлежит компании РВБ – совместному проекту с Russ Outdoor, владельцев которых сооснователь WB Владислав Бакальчук называет рейдерами.

Согласно данным сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО "РВБ". Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв подтвердил РИА "Новости" изменение владельца домена и отметил, что это связано с сделкой компаний.

Бакальчук предупредили о риске потерять Wildberries при попытке лишить мужа миллиардов
Бакальчук предупредили о риске потерять Wildberries при попытке лишить мужа миллиардов

Ранее Life.ru рассказывал, что Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить рейдерский захват Wildberries в связи со сделкой между WB и рекламной компанией Russ Outdoor. По версии мужа, Татьяна Бакальчук связалась с непонятной компанией, которая держит его вдали от семьи. Сама миллиардерша опровергла информацию, отметив, что супруг таким образом реагирует на развод. Она также объяснила, что теперь Wildberries будет работать над логистической инфраструктурой вместе с Russ.

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Shutterstock / FOTODOM / Mitriakova Valeriia

Александра Мышляева
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