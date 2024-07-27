Бакальчук предупредили о риске потерять Wildberries при попытке лишить мужа миллиардов

Из-за слияния Wildberries с Russ генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук может остаться в итоге ни с чем, потеряв свою компанию. Об этом в своём телеграм-канале заявил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

По словам Алексеева, в бизнесе нет прецедентов тому, что происходит сейчас с Wildberries. Он считает, что сложности могут возникнуть из-за того, что Татьяна Бакальчук является и собственником и генеральным директором ООО "Вайлдберриз", что даёт ей право самостоятельно предпринимать любые шаги, даже не самые грамотные.

В совместной компании ООО "РБВ" Wildberries владеет 65%, а остальные 35% принадлежат ООО "Стинн", головной структуре Russ. Созданной структуре передали уже 27 важнейших юрлиц, обеспечивающих логистику и занимающихся разработкой маркетплейса. Также предприятие переподпишет соглашения с контрагентами, а ООО "Вайлдберриз", в свою очередь, останется лишь с правами на сайт и торговыми знаками. Но и их переоформить можно очень быстро. Неизвестно, запущен ли этот процесс уже, заключил глава DNS.

При этом в уставной капитал ООО "РВБ" Russ вложила всего 7 млн рублей, а ценник на Wildberries будет колебаться около 10 миллиардов долларов, считает бизнесмен. Он полагает, что после слияния Бакальчук может и вовсе перестать контролировать WB.