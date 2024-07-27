Бакальчук предупредили о риске потерять Wildberries при попытке лишить мужа миллиардов
Бизнесмен Алексеев: Бакальчук потеряет контроль над Wildberries из-за слияния
Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Из-за слияния Wildberries с Russ генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук может остаться в итоге ни с чем, потеряв свою компанию. Об этом в своём телеграм-канале заявил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.
По словам Алексеева, в бизнесе нет прецедентов тому, что происходит сейчас с Wildberries. Он считает, что сложности могут возникнуть из-за того, что Татьяна Бакальчук является и собственником и генеральным директором ООО "Вайлдберриз", что даёт ей право самостоятельно предпринимать любые шаги, даже не самые грамотные.
В совместной компании ООО "РБВ" Wildberries владеет 65%, а остальные 35% принадлежат ООО "Стинн", головной структуре Russ. Созданной структуре передали уже 27 важнейших юрлиц, обеспечивающих логистику и занимающихся разработкой маркетплейса. Также предприятие переподпишет соглашения с контрагентами, а ООО "Вайлдберриз", в свою очередь, останется лишь с правами на сайт и торговыми знаками. Но и их переоформить можно очень быстро. Неизвестно, запущен ли этот процесс уже, заключил глава DNS.
При этом в уставной капитал ООО "РВБ" Russ вложила всего 7 млн рублей, а ценник на Wildberries будет колебаться около 10 миллиардов долларов, считает бизнесмен. Он полагает, что после слияния Бакальчук может и вовсе перестать контролировать WB.
"Если всё это произойдет, точнее допроизойдет то, что осталось. То Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в $!) бизнеса за 7 млн рублей, но и может вовсе потерять контроль над WB. Дело в том, что директор ООО "РВБ" сейчас Робер Мирзоян из Russ и зарегистрировано оно по юрадресу Группы Russ (документация хранится там). А вы обратили внимание, что доля Russ в ООО "РВБ" именно 35%, и это на 1.7% больше 1/3. Это сильные позиции в корпоративных войнах и сместить Роберта Мирзояна будет трудно", — прогнозирует Алексеев.
Всё началось с того, что сооснователь Wildberries (WB) и супруг Татьяны Бакальчук Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Мужчина, кстати, до сих пор не признаёт сделку по слиянию маркетплейса с рекламной компанией Russ Outdoor и считает, что его жена совершает такие поступки под влиянием Левана и Роберта Мирзоянов. Предпринимательница, в свою очередь, опровергла слухи о рейдерском захвате, заявив, что разводится со своим мужем. Она также рассказала, что развивать логистическую инфраструктуру её компания будет совместно с Russ. Источники считают, что так миллиардерша готовит почву для развода и дальнейшего раздела имущества.