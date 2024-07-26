Скромный макияж и чёрное платье: Постройневшая Бакальчук впервые вышла в свет после новостей о разводе

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук впервые появилась на публичном мероприятии после новостей о разводе с мужем Владиславом. Об этом сообщает Peopletalk.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук впервые вышла в свет после новостей о разводе. Видео © Telegram / PEOPLETALK

По информации портала, Бакальчук появилась на вечеринке ресторана Savoy под названием "Возвращение легенды". Как стало известно, этот выход стал первым публичным за последние полгода.