Скромный макияж и чёрное платье: Постройневшая Бакальчук впервые вышла в свет после новостей о разводе
Основательница Wildberries Бакальчук впервые вышла в свет после новостей о разводе
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук впервые появилась на публичном мероприятии после новостей о разводе с мужем Владиславом. Об этом сообщает Peopletalk.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук впервые вышла в свет после новостей о разводе. Видео © Telegram / PEOPLETALK
По информации портала, Бакальчук появилась на вечеринке ресторана Savoy под названием "Возвращение легенды". Как стало известно, этот выход стал первым публичным за последние полгода.
На опубликованных видео постройневшая Бакальчук блистает в чёрном длинном платье с элегантной причёской. Основательница "ягодок" не стала изменять своей привычке и появилась на публике без яркого макияжа. Стоит заметить, что предпринимательница улыбалась и позировала перед фотографами.
Напомним, 23 июля сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он заявил, что его супруга Татьяна связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Однако сама Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявление о захвате Wildberries, заявив, что не является "пленницей". По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем, которому принадлежит 1% акций. При этом на развод основательница "ягодок" ещё не подала.
Telegram / PEOPLETALK