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24 июля, 11:13

Отстранить мужа от дел: Источники рассказали, как Бакальчук готовила почву для развода

Татьяна Бакальчук создала и возглавила новый департамент безопасности WB

Татьяна Бакальчук создала новый департамент безопасности Wildberries и сама его возглавила, хотя раньше эту работу курировал её муж Владислав. Это было сделано, чтобы отстранить его от дел на время бракоразводного процесса, утверждают источники SHOT ПРОВЕРКИ в самой компании.

Владислав в своё время разбил структуру безопасников WB на множество отделов, чтобы создать конкуренцию по качеству работы между собой. А вот Татьяна вновь объединила службу в единый департамент, подчиняющийся ей напрямую. Приказ о нововведении, как утверждают собеседники SHOT ПРОВЕРКИ, был подписан 10 июля 2024 года.

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Игры престолов: Что будет с Wildberries после слияния и почему миллиардерша Бакальчук разводится с мужем

Напомним, что накануне Владислав Бакальчук обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с жалобой на "рейдерский захват" Wildberries. По словам бизнесмена, супруга связалась с "непонятной компанией", которая якобы "отрезала" её от семьи. Политик пообещал помочь предпринимателю и поручил предотвратить "захват" семейного бизнеса четы Бакальчук депутату Госдумы Адаму Делимханову. Сама же Татьяна отрицает заявления супруга. По её словам, юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем.

Обложка ©

Виталий Невар/ТАСС

Алексей Берковиц
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