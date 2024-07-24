Отстранить мужа от дел: Источники рассказали, как Бакальчук готовила почву для развода

Татьяна Бакальчук создала новый департамент безопасности Wildberries и сама его возглавила, хотя раньше эту работу курировал её муж Владислав. Это было сделано, чтобы отстранить его от дел на время бракоразводного процесса, утверждают источники SHOT ПРОВЕРКИ в самой компании.

Владислав в своё время разбил структуру безопасников WB на множество отделов, чтобы создать конкуренцию по качеству работы между собой. А вот Татьяна вновь объединила службу в единый департамент, подчиняющийся ей напрямую. Приказ о нововведении, как утверждают собеседники SHOT ПРОВЕРКИ, был подписан 10 июля 2024 года.