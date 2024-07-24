Игры престолов: Что будет с Wildberries после слияния и почему миллиардерша Бакальчук разводится с мужем Сделка по объединению Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ поссорила Татьяну Бакальчук с мужем. Может дойти до развода. Как и что им придётся делить и как на это могут повлиять бенефициары Russ братья Мирзоян? 24 июля, 10:28 Основательница Wildberries Бакальчук удивилась, что муж решил вынести сор из избы. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков, © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Татьяна Бакальчук идёт на развод

Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук не видится со своим мужем Владиславом, считающимся сооснователем Wildberries, уже месяц. Вчера вечером супруги обменялись репликами.

— Когда Татьяна ушла из дома 1 апреля, я видел, что она постоянно общается с Леваном Мирзояном. Почему общается, не понимал. Догадывался, что намерения недобрые. [Жену] он подчинил и манипулирует, она заблокировала меня. Не считаю, что это до конца законно (про сделку Wildberries и группы Russ. — Прим. Лайфа). Согласен [с тем, что это якобы рейдерство]. Надеюсь до этого не дойдёт (про возможные развод и суд по оспариванию сделки. — Прим. Лайфа), — прокомментировал Владислав Бакальчук последние новости.

Бизнесмен даже призвал в арбитры главу Чечни Рамзана Кадырова, и тот пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь вернуть в семью Бакальчук и защитить законный бизнес. Глава Чечни поручил решить этот вопрос депутату Госдумы Адаму Делимханову.

"Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев", — заявил Кадыров в своём телеграм-канале, показав видео встречи с Владиславом Бакальчуком.

Основательница Wildberries Бакальчук удивилась, что муж решил вынести сор из избы. Она утверждает, что решение о слиянии компаний было добровольное, с ней всё хорошо, никто не брал её в заложники, не держит взаперти, не изолирует от детей.

— Это не рейдерский захват. Это развод. Я не являюсь заложницей. Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста. Сделка полностью одобрена и поддержана, спасать меня ни от кого не нужно. Для чего Владислав вводит в заблуждение других людей, с какой целью придумана эта история с рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса, — Татьяна Бакальчук высказалась через Telegram-канал.

Татьяна Бакальчук настаивает, что сделка с самого начала была согласована с мужем. Фото © ТАСС / Андрей Титов

Почему поссорились супруги Бакальчук

Владислав жалуется, что его сгубило "идеализирование" жены, вокруг которой он "построил жизнь". На ней весь бизнес и имущество, а потом "такой зигзаг судьбы". Брачного договора, по его словам, нет, но в случае развода всё будет делиться пополам. Сейчас у Владислава Бакальчука формально есть лишь 1% "старого" лишённого дочерних компаний Wildberries. Всем сотрудникам якобы запретили с ним общаться, а его самого даже не пускают в офис.

Татьяна формулирует по-другому. Она показывает документ, что у мужа действительно 1% акций, и потому "он не принимает участия в управлении компанией". При этом Татьяна Бакальчук акцентирует, что именно она, а не её супруг, создала компанию.

Владислав утверждает, что жена почти перестала видеться с их семерыми детьми. Татьяна парирует, что младшие отдыхают с бабушкой, а старших она только что проводила в поездку в другой город.

Месяц назад крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries и крупнейший в стране оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Татьяна настаивает, что сделка с самого начала была согласована с Владиславом. Он говорит, что его просто поставили перед фактом и оградили от бизнеса.

Что произошло с Wildberries

Месяц назад крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries и крупнейший в стране оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Цели декларировались благие: создание не только новейшей цифровой торговой платформы, но и платёжной системы для расчёта в рублях по всему миру в обход SWIFT. Президент Владимир Путин публично поддержал проект. Куратором назначили замглавы Администрации Президента Максима Орешкина. Но речи тогда о сделке не шло.

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Согласно базе СПАРК, объединение двух компаний выглядело так. 4 июля была создана компания РВБ. 65% её долей принадлежит Wildberries, 35% — группе Russ. Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Rus. На совместное предприятие были переписаны почти все дочерние компании Wildberries, всего 26 юрлиц.

— На их балансе склады стоимостью 50 млрд рублей, — рассказывает нюансы Владислав Бакальчук. Также он говорит, что кулуарно обсуждались другие условия. — [В совместном предприятии] мне предложили 10%, Татьяне 10%, а 80% группе "Русс". При этом их оборот меньше нашего в сто раз.

Ранее в Сети гуляла информация, что на время сделки Татьяну Бакальчук якобы чуть ли не держат в плену в пятизвёздочном отеле Four Seasons возле Красной площади.

Что будут делить Бакальчуки, если дойдёт до развода

Всё состояние Татьяны Бакальчук — $7,4 млрд — это бизнес. Его и придётся делить. Life.ru неоднократно писал о жизни пары. Бакальчуки особо не вкладывались в жилую недвижимость. Татьяне Бакальчук может принадлежать добротный коттедж в подмосковном Газопроводске, где её отец в советские времена возглавлял управление магистральных газопроводов (сейчас это объект "Газпрома"). Владислав Бакальчук, возможно, владеет квартирой в подмосковных Люберцах. Пара предпочитала съёмное жильё и вот тут не экономила.

Владислав Бакальчук. Фото © Telegram / Kadyrov_95

До ссоры семья Бакальчук занимала роскошный особняк, землёй под которым владела Ольга Иванникова — полная тёзка замминистра жилищной политики Подмосковья. Расположение элитное: коттеджный посёлок "Стольное" в Переделкине между сквером Пастернака и бункером Чубайса.

Ещё одно съёмное жильё Бакальчуков: хай-тек-особняк на территории иннограда "Сколково" в ультрасовременном поселении "Жилая спираль". Судя по сайту, не продаётся, только аренда 400 тысяч рублей в месяц.

Что известно про группу Russ и братьев Мирзоян

Крупнейший в России оператор наружной рекламы группа Russ имеет сложную структуру, выручка её флагманского юрлица — ООО "Русс Аутдор" — достигла в 2023 году 28 млрд рублей, чистая прибыль при этом составила почти пять миллиардов.

В 2000 году группу Russ купил американский медиамагнат Руперт Мёрдок, спустя десятилетие она была продана консорциуму российских инвесторов во главе с ВТБ. Потом в дело вошли французы — компания JCDecaux. В 2019-м контрольный пакет акций приобрёл конкурирующий оператор "Вера-Олимп" Бекхана Барахоева и братьев Мирзоян.

Про Бекхана Барахоева известно, что в 26-летнем возрасте он стал советником по экономическим вопросам первого президента Республики Ингушетия. Потом Барахоев стал помощником депутата Госдумы Иосифа Кобзона, ныне покойного. Сейчас Барахоев сам депутат, входит в Комитет по противодействию коррупции.

Депутат Бекхан Барахоев. Фото © ТАСС / Марат Абулхатин

Про братьев Мирзоян известно меньше. Родились в Тбилиси. Занимаются наружной рекламой с начала нулевых. Тогда же привлекались по Административному кодексу за проживание без документов в Сочи и Москве. В 2019 году младший Леван Мирзоян признавался банкротом из-за долга в полмиллиона рублей перед банком, в 2021 году его тоже могли признать банкротом, но всё закончилось мировым соглашением с кредитором. Судя по базам, много времени Леван проводит в Грузии.

Старший брат Роберт Мирзоян производит впечатление богатого человека. Пользовался пятикомнатной квартирой в ЖК "Волынский" и четырёхкомнатной в ЖК "Кутузовская ривьера" — это два элитных дома у Долины реки Сетунь в окружении пара суммарной стоимостью более 200 млн рублей.

Роберт Мирзоян. Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков

В настоящий момент исполнительным директором группы Russ является старший из них — Роберт Мирзоян. Его брат Леван и Бехкан Барахоев формально не имеют отношения к бизнесу.

Сможет ли Владислав Бакальчук озолотиться после развода? 0 Ему ничего не светит, ведь у него только 1 процент Wildberries Муж заберёт детей к себе и попросит крупные алименты Татьяна Бакальчук даст ему крупные отступные Муж через влиятельных людей получит контроль над Wildberries

Авторы Пётр Егоров