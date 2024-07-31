"Всем было бы легче": Владислав Бакальчук через Life.ru призвал жену к разговору с глазу на глаз

Пока ещё муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав в беседе с SHOT ответил на последние заявления вокруг ситуации в маркетплейсе и их семье. В частности, он рассказал о слиянии интернет-магазина с компанией Russ и призвал жену поговорить с глазу на глаз.

"Всем в нашей семье было бы легче пройти эту ситуацию, если бы мы поговорили как взрослые люди — лично, с глазу на глаз", — сказал Бакальчук.

Также он вновь выразил уверенность, что происходит не слияние, а захват компании.

"Как человек, который начал заниматься бизнесом намного раньше Татьяны, я понимал, что нам предстоит не слияние, а захват. Не может быть никакого слияния между компаниями, выручка которых разнится в 100 раз", — подчеркнул он.

По словам Бакальчука, топ-менеджмент Wildberries, который, как говорила Татьяна, "поддержал слияние", в итоге был уволен. Он подчеркнул, что сокращения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на работе. Бакальчук боится, что перспективы у семейного бизнеса "нерадужные".

"До сих пор я не жалею ни о чём — ни о том, что сосредоточился на нашем общем бизнесе, ни о том, что все эти годы работал в тени Татьяны. Для меня всегда была главной семья, а не громкие заголовки про компанию, которую якобы основала в одиночку моя супруга. Мы основали компанию вместе. Статус "основательница Wildberries" всегда был элементом маркетинга, пиара — образ self-made woman помогал нам в развитии и продвижении", — добавил он.

Говоря о разводе с Татьяной, Владислав отметил, что дети стараются отвлечься от этих новостей.

"Я бы не хотел рассказывать, как тяжело наши дети переживают всё, что происходит между нами. Девочки путешествуют, стараясь отвлечься, младшие мальчики окружены заботой, нянями и занятиями. Меня радует, что в последнюю неделю Татьяна стала чаще общаться с ними, это хорошо", — сказал он.

Кроме того, Бакальчук рассказал, как создавалась компания Wildberries.