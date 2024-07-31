"Всем было бы легче": Владислав Бакальчук через Life.ru призвал жену к разговору с глазу на глаз
Владислав Бакальчук назвал перспективы Wildberries нерадужными
Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Бакальчук / Kadyrov_95
Пока ещё муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав в беседе с SHOT ответил на последние заявления вокруг ситуации в маркетплейсе и их семье. В частности, он рассказал о слиянии интернет-магазина с компанией Russ и призвал жену поговорить с глазу на глаз.
"Всем в нашей семье было бы легче пройти эту ситуацию, если бы мы поговорили как взрослые люди — лично, с глазу на глаз", — сказал Бакальчук.
Также он вновь выразил уверенность, что происходит не слияние, а захват компании.
"Как человек, который начал заниматься бизнесом намного раньше Татьяны, я понимал, что нам предстоит не слияние, а захват. Не может быть никакого слияния между компаниями, выручка которых разнится в 100 раз", — подчеркнул он.
По словам Бакальчука, топ-менеджмент Wildberries, который, как говорила Татьяна, "поддержал слияние", в итоге был уволен. Он подчеркнул, что сокращения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на работе. Бакальчук боится, что перспективы у семейного бизнеса "нерадужные".
"До сих пор я не жалею ни о чём — ни о том, что сосредоточился на нашем общем бизнесе, ни о том, что все эти годы работал в тени Татьяны. Для меня всегда была главной семья, а не громкие заголовки про компанию, которую якобы основала в одиночку моя супруга. Мы основали компанию вместе. Статус "основательница Wildberries" всегда был элементом маркетинга, пиара — образ self-made woman помогал нам в развитии и продвижении", — добавил он.
Говоря о разводе с Татьяной, Владислав отметил, что дети стараются отвлечься от этих новостей.
"Я бы не хотел рассказывать, как тяжело наши дети переживают всё, что происходит между нами. Девочки путешествуют, стараясь отвлечься, младшие мальчики окружены заботой, нянями и занятиями. Меня радует, что в последнюю неделю Татьяна стала чаще общаться с ними, это хорошо", — сказал он.
Кроме того, Бакальчук рассказал, как создавалась компания Wildberries.
"Я часто вспоминаю тот год, когда мы вместе приняли решение сосредоточить усилия всей семьи на Wildberries, — я окончательно переключил фокус внимания со своей IT-компании на маркетплейс. Те 12 миллионов рублей, которые были вложены в 2008–2010 годах в Wildberries, дали компании мощный толчок к развитию. История про 700 долларов, на которые Татьяна якобы открыла компанию, конечно, очень красивая. Но в то время мы не считали, сколько именно вложили в бизнес, — был наш общий семейный бюджет, и значительная его часть уходила на развитие", — подчеркнул Владислав.
Ранее Владислав Бакальчук заявил о незаконном захвате Wildberries в связи со сделкой между WB и рекламной компанией Russ Outdoor. Он уверен, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с плохой компанией, которая не подпускает его к семье. Однако бизнесвумен опровергла эту версию, указав, что Владислав таким образом реагирует на расставание. Стоит отметить, что накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа. Известно, что иск уже принят к производству Савёловским районным судом Москвы.