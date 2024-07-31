"Мы не дадим её в обиду": Муж Татьяны Бакальчук считает, что она находится под плохим влиянием

С основательницей Wildberries действительно происходит "что-то странное", она бы никогда не сообщила о разводе сухо и через соцсети. Об этом заявил её супруг Владислав Бакальчук в своём телеграм-канале.

"Я не знаю, сколько человек и как именно на неё воздействуют, но Татьяна, с которой мы бок о бок прожили больше 20 лет, никогда бы не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака со мной вот таким образом — сухо, кратко и через соцсети", — отметил супруг.

Владислав уверен, что его супруга нуждается в помощи, он хочет встретиться с ней и поговорить без посредников. Муж добавил, что никогда не даст Татьяну в обиду.