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31 июля, 12:07

"Мы не дадим её в обиду": Муж Татьяны Бакальчук считает, что она находится под плохим влиянием

Муж Бакальчук: Татьяна не стала бы сообщать об иске о разводе через соцсети

Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, © Telegram / Kadyrov_95

Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, © Telegram / Kadyrov_95

С основательницей Wildberries действительно происходит "что-то странное", она бы никогда не сообщила о разводе сухо и через соцсети. Об этом заявил её супруг Владислав Бакальчук в своём телеграм-канале.

"Я не знаю, сколько человек и как именно на неё воздействуют, но Татьяна, с которой мы бок о бок прожили больше 20 лет, никогда бы не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака со мной вот таким образом — сухо, кратко и через соцсети", — отметил супруг.

Владислав уверен, что его супруга нуждается в помощи, он хочет встретиться с ней и поговорить без посредников. Муж добавил, что никогда не даст Татьяну в обиду.

"Я всё ещё надеюсь, что Татьяна способна услышать меня и наших детей. Мы не дадим её в обиду и встанем за неё горой — так всегда было и всегда будет!" — заключил Владислав Бакальчук.

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Напомним, ранее Владислав Бакальчук заявил о незаконном захвате Wildberries в связи со сделкой между WB и рекламной компанией Russ Outdoor. Он уверен, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с плохой компанией, которая не подпускает его к семье. Однако бизнесвумен опровергла эту версию, указав, что Владислав таким образом реагирует на расставание. Стоит отметить, что накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа. Известно, что иск уже принят к производству Савёловским районным судом Москвы.

Николай Рюмин
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