"Акт отчаяния": Гордон заявила, что муж Бакальчук выдумал легенду о рейдерском захвате Wildberries
Юрист Гордон назвала актом отчаяния обращения мужа Бакальчук к серьёзным людям
Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав создаёт фикцию рейдерского захвата и просит помощи лишь из-за того, что понимает собственное положение в семейном бизнесе и не хочет остаться в проигрыше. Об этом в беседе с Life.ru заявила юрист Екатерина Гордон, комментируя скандал вокруг маркетплейса.
По её словам, вскоре после беседы Владислава Бакальчука с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, она позвонила Татьяне и уточнила ситуацию. Та заверила, что "ЧП нет". Юрист подчеркнула, что впутывать в семейные разбирательства посторонних влиятельных людей не принято.
"Я посчитала, что это некий акт отчаяния и отсутствия реальной юридической платформы. Когда закон на твоей стороне, тебе не нужны легенды про рейдерский захват и супруга, которого якобы обманывают. Думаю, что поход супруга к Кадырову косвенно говорит о том, что ему будет довольно сложно получить больше, чем 1%, который официально ему и принадлежит. Потому и развод и раздел имущества пытаются облечь в рейдерский захват", — отметила Гордон.
Как заявила сама Татьяна Бакальчук, слияние с Russ на самом деле планируется, однако никто не заметит глобальных изменений в работе маркетплейса. Компания находится на рынке уже 20 лет, потому это был продуманный и верный шаг, ведущий к развитию и выходу за пределы России. Между тем разбирательства внутри семьи продолжаются.
Напомним, ранее Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries в связи со сделкой между WB и рекламной компанией Russ Outdoor. Он утверждал, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с непонятной компанией, которая не подпускает его к семье. Однако предпринимательница опровергла эту версию, указав, что супруг таким образом реагирует на развод. Стоит отметить, что накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа. Известно, что иск уже принят к производству Савёловским районным судом Москвы.