"Акт отчаяния": Гордон заявила, что муж Бакальчук выдумал легенду о рейдерском захвате Wildberries

Муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав создаёт фикцию рейдерского захвата и просит помощи лишь из-за того, что понимает собственное положение в семейном бизнесе и не хочет остаться в проигрыше. Об этом в беседе с Life.ru заявила юрист Екатерина Гордон, комментируя скандал вокруг маркетплейса.

По её словам, вскоре после беседы Владислава Бакальчука с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, она позвонила Татьяне и уточнила ситуацию. Та заверила, что "ЧП нет". Юрист подчеркнула, что впутывать в семейные разбирательства посторонних влиятельных людей не принято.

"Я посчитала, что это некий акт отчаяния и отсутствия реальной юридической платформы. Когда закон на твоей стороне, тебе не нужны легенды про рейдерский захват и супруга, которого якобы обманывают. Думаю, что поход супруга к Кадырову косвенно говорит о том, что ему будет довольно сложно получить больше, чем 1%, который официально ему и принадлежит. Потому и развод и раздел имущества пытаются облечь в рейдерский захват", — отметила Гордон.