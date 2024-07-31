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31 июля, 11:10

"Акт отчаяния": Гордон заявила, что муж Бакальчук выдумал легенду о рейдерском захвате Wildberries

Юрист Гордон назвала актом отчаяния обращения мужа Бакальчук к серьёзным людям

Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав создаёт фикцию рейдерского захвата и просит помощи лишь из-за того, что понимает собственное положение в семейном бизнесе и не хочет остаться в проигрыше. Об этом в беседе с Life.ru заявила юрист Екатерина Гордон, комментируя скандал вокруг маркетплейса.

По её словам, вскоре после беседы Владислава Бакальчука с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, она позвонила Татьяне и уточнила ситуацию. Та заверила, что "ЧП нет". Юрист подчеркнула, что впутывать в семейные разбирательства посторонних влиятельных людей не принято.

"Я посчитала, что это некий акт отчаяния и отсутствия реальной юридической платформы. Когда закон на твоей стороне, тебе не нужны легенды про рейдерский захват и супруга, которого якобы обманывают. Думаю, что поход супруга к Кадырову косвенно говорит о том, что ему будет довольно сложно получить больше, чем 1%, который официально ему и принадлежит. Потому и развод и раздел имущества пытаются облечь в рейдерский захват", — отметила Гордон.

Как заявила сама Татьяна Бакальчук, слияние с Russ на самом деле планируется, однако никто не заметит глобальных изменений в работе маркетплейса. Компания находится на рынке уже 20 лет, потому это был продуманный и верный шаг, ведущий к развитию и выходу за пределы России. Между тем разбирательства внутри семьи продолжаются.

Бакальчук сообщила о "крахе" брака задолго до идеи слияния Wildberries с Russ
Бакальчук сообщила о "крахе" брака задолго до идеи слияния Wildberries с Russ

Напомним, ранее Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries в связи со сделкой между WB и рекламной компанией Russ Outdoor. Он утверждал, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с непонятной компанией, которая не подпускает его к семье. Однако предпринимательница опровергла эту версию, указав, что супруг таким образом реагирует на развод. Стоит отметить, что накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа. Известно, что иск уже принят к производству Савёловским районным судом Москвы.

Ольга Годуненко
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