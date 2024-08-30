Владелица Wildberries с многомиллиардным состоянием снова признана богатейшей женщиной РФ

Татьяна Бакальчук в третий раз признана богатейшей женщиной России, следует из последнего рейтинга журнала Forbes. Состояние 48-летней владелицы маркетплейса Wildberries оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

Второе место занимает Татьяна Литвиненко — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. В 2022 году она получила от мужа 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро». Судя по открытым данным, с 2009 по 2016 год она также была совладельцем компании «Центр обслуживания на Наличной улице». На данный момент состояние Татьяны оценивается в 2,45 миллиарда долларов.

Топ-3 замыкает Варвара Скоч. Состояние дочери бизнесмена Андрея Скоча оценивается в 2,2 миллиарда долларов. В декабре 2020 года она стала владелицей 15% холдинга USM. У отца семейства осталось ещё 15%.