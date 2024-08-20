Муж Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак "ВБ"
Владислав Бакальчук обратился в Роспатент для регистрации товарного знака "ВБ"
Предприниматель и муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.
"Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а моё личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", — написал Бакальчук.
По его словам, регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru. Он отметил, что отправлял досудебные претензии жене, с которой разводится, и ООО "РВБ" (юрлицо Wildberries и Russ после объединения) из-за передачи домена ВБ компании РВБ, однако ответ так и не пришёл. Бакальчук добавил, что регистрация знака поможет сохранить права на его строительный бизнес, который занимается складами Wildberries.
Напомним, ранее муж Татьяны Бакальчук Владислав обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он заявил о якобы рейдерском захвате маркетплейса компанией Russ Outdoor. Однако по словам самой миллиардерши, так муж реагирует на их развод. Официальное объединение компаний уже завершено. Позже всплыл интересный факт, что "ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука должно Wildberries более 30 миллиардов.
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