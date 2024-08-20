Муж Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак "ВБ"

Предприниматель и муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

"Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а моё личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", — написал Бакальчук.