Маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ Outdoor
Маркетплейс Wildberries официально завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО "РВБ". Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.
"ООО "РВБ" приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Изменения вступили в силу в офертах — 5 августа", — указано в сообщении.
В пресс-службе маркетплейса отметили, что партнёры и клиенты ранее были оповещены о смене юридического лица, а в ежедневной работе Wildberries ничего не изменилось. Все услуги по доставке, хранению и выдаче товаров выполняются в стандартном режиме.
Напомним, в июне стало известно, что Wildberries и оператор наружной рекламы группы Russ объединяются с целью создания новейшей цифровой торговой платформы. Позднее основатель маркетплейса Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить, как подчеркнул он, рейдерский захват Wildberries в связи со сделкой между WB и Russ Outdoor. Но его супруга — Татьяна Бакальчук — опровергла информацию, указав, что супруг таким образом реагирует на развод. Она также заявила, что Wildberries будет работать над логистической инфраструктурой вместе с Russ.
Life.ru