Маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ Outdoor

Маркетплейс Wildberries официально завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО "РВБ". Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.

"ООО "РВБ" приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Изменения вступили в силу в офертах — 5 августа", — указано в сообщении.