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13 августа, 12:24

"ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука должно Wildberries более 30 миллиардов

"ВБ Девелопмент" — проектное подразделение Wildberries — задолжало маркетплейсу более 30 миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ООО "РВБ", являющегося юридическим лицом объединённых Russ и Wildberries. По данному факту проходит аудит.

"Компания проводит аудит ООО "ВБ Девелопмент", связанный с несвоевременным исполнением обязательств по строительству логоцентров. Так, в период с января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только порядка 400 тысяч квадратных метров складских помещений. Кредиторская задолженность ООО "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет более 30 миллиардов рублей", — сказал собеседник ТАСС.

Указывается, что с подрядчиками уже договорились о своевременном завершении всех работ. К слову, согласно открытым источникам, учредителем "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук — супруг владелицы "ягодок" Татьяны Бакальчук.

Миллиардерша – хозяйка Wildberries анонсировала ребрендинг маркетплейса
Миллиардерша – хозяйка Wildberries анонсировала ребрендинг маркетплейса

Напомним, недавно Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Предприниматель заявил о якобы рейдерском захвате маркетплейса компанией Russ Outdoor. По его словам, супруга Татьяна связалась с непонятной компанией, которая держит его вдали от семьи. Сама миллиардерша опровергла данные утверждения, заявив, что так муж реагирует на их развод. Известно, что бизнесвумен подавала в суд на Владислава. К слову, официальное объединение компаний уже завершено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / darksoul72

Матвей Константинов
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