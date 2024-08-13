"ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука должно Wildberries более 30 миллиардов

"ВБ Девелопмент" — проектное подразделение Wildberries — задолжало маркетплейсу более 30 миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ООО "РВБ", являющегося юридическим лицом объединённых Russ и Wildberries. По данному факту проходит аудит.

"Компания проводит аудит ООО "ВБ Девелопмент", связанный с несвоевременным исполнением обязательств по строительству логоцентров. Так, в период с января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только порядка 400 тысяч квадратных метров складских помещений. Кредиторская задолженность ООО "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет более 30 миллиардов рублей", — сказал собеседник ТАСС.