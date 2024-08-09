Миллиардерша – хозяйка Wildberries анонсировала ребрендинг маркетплейса

Бренд Wildberries сохранится после слияния с оператором наружной рекламы Russ, однако для совместного предприятия будут разработаны новый бренд и новый логотип. Об этом в интервью РБК рассказали основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук и исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

"Wildberries как бренд точно остается. Мне и бренд Russ очень нравится. Безусловно, будет разработан новый бренд, новый логотип. Его будет разрабатывать креативное агентство. Какое — мы пока не знаем, будем выбирать. Но сейчас для нас главное — решить организационные вопросы, после чего займёмся созданием нового бренда", – сказала миллиардерша.

Мирзоян в свою очередь заметил, что философия маркетплейса была не самой правильной, но с учётом определённого значения в экономике России проект не может обойтись "без системных подходов к бизнес-процессам, которые есть в компании". Бакальчук согласилась, что раньше политика WB была "стартаповской", следует её менять и брать партнёров, которые помогут растить бизнес.

"Увеличение оборота в два раза не означает, что ты просто поставил больше складов, закупил больше машин и так далее. Для того чтобы обслужить 15 млн товаров в сутки, а в этом году это будет, дай бог, 30 млн — это не значит просто больше людей нанять, нужно перестраивать все процессы. Простое увеличение в два-три раза, бесконтрольное, без нормальной системы управления привело к тому, что начало все разваливаться. Это как сырой непропеченный пирог. Нам тяжело это было переварить, — заявила Бакальчук.