Удали Wildberries перед этими днями: Как фазы цикла заставляют женщин больше покупать

Многим женщинам знакома ситуация, когда во время или перед началом месячных руки так и чешутся зайти на любимый маркетплейс и накупить кучу безделушек. Мужчины любят на такое хмуриться и говорить, что всё это прихоти, а ПМС — оправдание. Но на деле оказывается, что колебания гормонов во время менструального цикла и правда может оказывать существенное влияние на эмоциональное состояние и поведение женщины.

Life.ru постарался углубиться в этот вопрос и поговорил с врачом на тему, как же на самом деле взаимосвязаны онлайн-шопинг и траты. Как рассказал нам эксперт, многие женщины хорошо ощущают изменения своего тела и настроения, связанные с разными фазами цикла.

Почему во время месячных не только скачут гормоны, но и пополняется корзина на маркетплейсах. Shutterstock / FOTODOM / Fizkes

"Во время фолликулярной фазы (от первого дня менструации до овуляции), когда уровень женского гормона эстрогена нарастает, ощущается прилив энергии", — говорит эксперт лаборатории "Гемотест", акушер-гинеколог Ольга Уланкина. При овуляции усиливается либидо, а на протяжении лютеиновой фазы, особенно перед менструацией, настроение ухудшается, нарастают беспокойство и раздражительность.

Опосредованно такие колебания настроения могут быть связаны и с покупательским поведением. Ольга Уланкина Эксперт лаборатории "Гемотест", акушер-гинеколог

Со слов гинеколога, британская исследовательница Карен Пайн опубликовала работу, в которой делает выводы, что во время предменструальной фазы женщины более склонны к импульсивным покупкам, так как хуже контролируют свои эмоции.

А во время овуляции дамы стараются адаптировать свой стиль одежды, чтобы выглядеть более привлекательными для противоположного пола, что тоже может привести к спонтанным тратам. Ольга Уланкина Эксперт лаборатории "Гемотест", акушер-гинеколог

После овуляции женщине может быть сложнее контролировать свои чувства и порывы. Но, предупреждает гинеколог, нужно помнить, что на покупательское поведение в большей степени влияют не гормоны, а привычки, финансовая грамотность, особенности жизни. Если женщина в принципе не находит радости в шопинге, она не начнёт внезапно делать покупки в овуляцию или перед менструацией.

Как меняется настроение женщины в зависимости от фазы цикла. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fizkes

Если же дама привыкла сбрасывать напряжение с помощью покупок, она может устроить шопинг-марафон после стресса, вызванного, например, работой, но никак не связанного с фазами цикла. Кроме того, как подчёркивает эксперт, общественное мнение отчасти предписывает женщине то или иное поведение во время разных дней цикла.

В Интернете можно найти тысячи мемов и шуток про высокое либидо во время овуляции или плохое настроение при ПМС. Исподволь это влияет на психику. Ольга Уланкина Эксперт лаборатории "Гемотест", акушер-гинеколог