"Негативный тренд": Эксперт перечислил все прелести и недостатки холостяцкой жизни

Многие мужчины предпочитают оставаться холостяками, так как считают такой статус вполне комфортным. Однако в их жизни есть как плюсы, так и весомые минусы. В День холостяка, который отмечается 7 августа, в беседе с Life.ru их перечислил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

По его словам, у холостяков из плюсов есть полная свобода, но только в случае, если они живут отдельно от своей родительской семьи. Ко второму положительному моменту собеседник Life.ru причислил возможность проводить своё свободное время с тем, с кем хочется, и так, как хочется, потому что не нужно никому отчитываться и ни у кого спрашивать разрешения пригласить друзей домой.

Помимо того, у холостяков есть финансовая свобода и безотчётность, отсутствие расходов на других, кроме самого себя, в связи с чем они могут покупать себе то, что давно хотелось приобрести, без оглядки на общий семейный бюджет, а также свобода в выборе места отдыха и его продолжительности. К последнему плюсу эксперт отнёс возможность заниматься хобби и увлечениями без ограничения, потому что опять же не надо ни с кем это согласовывать.

Может показаться, что холостяк — это эгоист, который привык жить для себя, не готовый брать ответственность на себя за других людей и избегающий поэтому создания семьи. Но это не всегда так. Некоторые мужчины осознанно выбирают такой образ жизни из-за негативного опыта общения с женщинами и неспособности самостоятельно справиться с психологической травмой. Александр Кононов Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения

Говоря о минусах холостяцкой жизни, Кононов напомнил об отсутствии семьи и чувстве одиночества, особенно в сложные периоды жизни, когда необходима поддержка, забота и внимание со стороны родных и близких. Также к негативным сторонам такого образа проживания эксперт отнёс риск финансовой нестабильности в случае получения травмы или увольнения, потому что в таких случаях придётся рассчитывать только на себя.

В то же время собеседник Life.ru заявил о недостатке у холостяков общения с близкими людьми. Заключительным минусом стало осуждение со стороны окружающих, порицающих холостяцкую жизнь и нежелание мужчины создавать семью.

"В настоящее время холостяцкая жизнь — негативный тренд в современном обществе. Для его изменения необходимо показывать плюсы жизни в семье, ведь человек — социальное существо и быть одному противоестественно его природе", — заключил Кононов.