"Холостяк и интроверт": Тюлень Кайюс из Калининграда невзлюбил соседку и теперь вынужден рисовать картины

Сотрудники Калининградского зоопарка пытаются помирить двух балтийских тюленей с помощью необычного для животных занятия — рисования. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, самец Кайюс приехал из литовского Каунаса несколько лет назад и сразу невзлюбил свою соседку.

Тюлень Кайюс из Калининграда занят рисованием. Видео © Telegram / "Калининградский зоопарк"

"По виду — тюлень тюленем, по характеру — убеждённый холостяк, интроверт и мизантроп. Кайюс сходу невзлюбил нашу покладистую чудесную самочку по кличке Килька. Ситуация в прохладном бассейне ластоногих накалилась до того, что пришлось отменить показательные медицинские тренинги и кормления", — рассказали в зоопарке.

Чтобы утихомирить тюленя, смягчить его сердце и занять разум, персонал стал проводить с ним медицинские тренинги, обучая спокойно переносить рутинные действия вроде осмотра и забора крови. Однако это не помогло.

Тогда сотрудники решили занять неспокойного тюленя рисованием. Судя по опубликованному видео, он не против: по указке киперов не только пишет картины, но и дарит руководству зоопарка. Помогло ли это его с Килькой взаимоотношениям, не указывается.

Картина, написанная тюленем Кайюсом в Калининграде. Фото © Telegram / "Калининградский зоопарк"

"Директору от Кайюса", — написано на рисунке.