Олег Сирота "потерял статус холостяка" Фермер Сирота снова женился, но не стал раскрывать имя избранницы 11 июня, 19:17 Олег Сирота. Обложка © VK / Олег Сирота

Бизнесмен, владелец сыроварни Олег Сирота снова женился после громкого расставания с Пелагеей Стерлиговой. Имя и лицо избранницы он показывать не стал, а просто разместил в соцсети фото с обручальными кольцами, подписав его: "Потерял статус холостяка".

Олег Сирота объявил о своей женитьбе. Фото © VK / Олег Сирота

"Я бы не хотел особенно это комментировать, давайте оставим интригу. Да, я очень рад, что в моей жизни наконец закончился этот ужасный период, связанный с разводом", — рассказал Сирота в беседе с kp.ru.

Он признался, что его нынешняя супруга — человек непубличный, а просто "обычная, нормальная женщина". Сирота похвастался, что возлюбленная готовит ему по утрам блинчики, яичницу, сырники, при этом не любит соцсети и не ведёт блоги. По словам бизнесмена, на этот раз он хочет оставить в секрете свою личную жизнь, потому что "наелся" публичности в предыдущем браке.

Напомним, что развод Пелагеи Стерлиговой и Олега Сироты оказался скандальным. Бывшая жена обвинила сыровара в том, что он бросил её ни с чем и после рождения четвёртого ребёнка якобы прямо в больнице заставил её подписать брачный контракт. В ответ фермер выложил примирительный пост и заявил, что оправдываться и комментировать небылицы не будет.

Авторы Татьяна Миссуми