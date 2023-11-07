Экс-жена сыровара Сироты снова решилась на замужество после скандального развода

Бывшая жена известного подмосковного сыровара Олега Сироты снова вышла замуж. Радостной новостью Пелагея Стерлигова поделилась с подписчиками в социальных сетях. Имя нового избранника она не назвала, но при этом добавила: расхожая фраза о том, что "счастье любит тишину", точно не про неё.

Отметим, что развод Пелагеи и Олега Сироты был достаточно громким. Сперва жена обвинила сыровара в том, что он бросил её ни с чем и после рождения четвёртого ребёнка якобы прямо в больнице заставил её подписать брачный контракт. В ответ фермер выложил примирительный пост, в котором объяснил, что Пелагею якобы захлестнули эмоции, потому что развод — "это непросто для всех сторон". При этом Сирота дал понять, что оправдываться и комментировать выдвинутые против него обвинения в алчности не собирается.