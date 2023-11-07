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7 ноября, 16:22

Экс-жена сыровара Сироты снова решилась на замужество после скандального развода

Бывшая жена сыровара Олега Сироты сообщила, что снова вышла замуж

<p>Пелагея Стерлигова и Олег Сирота были красивой парой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Пелагея Сирота</p>

Пелагея Стерлигова и Олег Сирота были красивой парой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Пелагея Сирота

Бывшая жена известного подмосковного сыровара Олега Сироты снова вышла замуж. Радостной новостью Пелагея Стерлигова поделилась с подписчиками в социальных сетях. Имя нового избранника она не назвала, но при этом добавила: расхожая фраза о том, что "счастье любит тишину", точно не про неё.

"Молчать — это не моё. И хочется делиться счастливыми моментами моей жизни", говорится в посте, на который обратило внимание интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Не хочу опровергать небылицы": Сыровар Сирота ответил на обвинения супруги, что он "бросил её ни с чем"

"Не хочу опровергать небылицы": Сыровар Сирота ответил на обвинения супруги, что он "бросил её ни с чем"

Отметим, что развод Пелагеи и Олега Сироты был достаточно громким. Сперва жена обвинила сыровара в том, что он бросил её ни с чем и после рождения четвёртого ребёнка якобы прямо в больнице заставил её подписать брачный контракт. В ответ фермер выложил примирительный пост, в котором объяснил, что Пелагею якобы захлестнули эмоции, потому что развод — "это непросто для всех сторон". При этом Сирота дал понять, что оправдываться и комментировать выдвинутые против него обвинения в алчности не собирается.

Кстати, самому сыровару развод пошёл на пользу, причём даже внешне — он похудел на 25 кг и изменился до неузнаваемости.

Марина Калегина
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