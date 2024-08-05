Внешность и продолжительность жизни: учёные разгадали, что скрывают юношеские фото

Наверняка каждый из нас хоть раз смеялся над своими школьными фотографиями. Однако кто бы мог подумать, что эти снимки способны поведать нечто более глубокое? Учёные из Университета штата Аризона и Техасского университета в Остине пришли к удивительному выводу: внешность в юности может быть индикатором продолжительности жизни! Да-да, те самые наши подростковые лица могут рассказать, как долго мы проживём.

Как внешность влияет на продолжительность жизни

Влияет ли внешность в юности на продолжительность жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / artnana

На основе данных многолетнего исследования Wisconsin Longitudinal Study (WLS) учёные проанализировали жизнь тысяч выпускников 1957 года из штата Висконсин. Особое внимание они уделили фотографиям этих людей из школьных альбомов, оценивая привлекательность по 11-балльной шкале. Группа независимых экспертов определяла, кто выглядел "совсем непривлекательно", а кто — "крайне симпатично". На первый взгляд это могло бы показаться забавным упражнением, но результаты были далеко не шуточными.

Неприятная правда: почему непривлекательность — это не просто обидные слова

Как школьные фото могут предсказать вашу судьбу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Standret

Учёные выяснили, что люди, которых посчитали менее привлекательными, уходили из жизни раньше, чем их более симпатичные одноклассники. Разрыв оказался значительным: риск преждевременной смерти среди "некрасивых" был на 16,8% выше. Но вот парадокс: быть красивым тоже не гарантирует долголетие! Те, кого оценили как "чрезвычайно привлекательных", не прожили дольше тех, кто получил средние оценки.

Продолжительность жизни зависит от внешности или чего-то ещё

Учёные выяснили связь между внешностью и долголетием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Poppy Pix

Честно говоря, такие результаты заставляют задуматься. Можно сколько угодно говорить о том, что внешность не важна, но общество всё равно упорно ставит метки. Некрасивые люди могут сталкиваться с социальной изоляцией, насмешками, отсутствием возможностей, и это, безусловно, отражается на их здоровье и благополучии. Очевидно, дело вовсе не в самой внешности, а в том, как к нам относятся из-за неё… Или не очевидно?

Что действительно стоит ценить?

Шокирующие результаты: привлекательность и продолжительность жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Исследование напоминает, что настоящая красота — это не то, что мы видим в зеркале, а то, как мы чувствуем себя внутри, как относимся к другим. Стоит ли продолжать судить о людях по их внешнему виду, когда на кону стоит жизнь? Возможно, нам пора пересмотреть свои ценности и научиться видеть в людях не только внешность, но и душу.