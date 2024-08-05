Готовьтесь бегать по ветеринарам: Топ-5 самых нездоровых пород собак Существует несколько пород собак, которые из-за своей физиологии и генетики могут быть более подвержены определённым проблемам со здоровьем. Если вы решитесь завести представителя одной из этих пород, будьте готовы к частым походам к ветеринару. 5 августа, 15:00 Собаки каких пород самые слабые здоровьем. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Завести питомца — важный шаг, над которым нужно хорошо подумать. В мире существует множество пород собак, но главное — выбрать ту, которая подходит именно вам. Одним нужен умный четырёхногий друг, кому-то очень преданный пёс, а некоторым достаточно просто здорового. Определённые породы собак имеют специфические особенности организма, однако важно отметить, что не все их представители обязательно будут страдать от проблем. Потому что правильный уход и внимание могут значительно снизить риск их возникновения. Но если вы не хотите неожиданных сюрпризов, то читайте, какие пять пород собак чаще всего страдают от плохого здоровья.

Порода собак с проблемным здоровьем: французский бульдог

Французские бульдоги являются самыми аллергичными собаками. Фото © Wikipedia

Эти малыши зачастую имею целый букет болезней. Как правило, главная их проблема — склонность к аллергии. Она может появляться у французского бульдога от чего угодно: корма, шампуня, домашнего текстиля или даже от пыли. В общем, с ними точно будет некогда скучать, ведь вы будете постоянно заняты поисками очередных аллергенов. Также у представителей породы французский бульдог часто возникают кожаные болезни, например дерматиты. Конечно же, это негативно сказывается на шерсти питомца и на внешнем виде в целом. Серьёзным генетическим недостатком собак является их структура морды, из-за которой "французам" часто тяжело дышать. От затруднённого дыхания может страдать сердце. Поэтому если решили завести питомца этой породы, готовьте деньги на лекарства.

Какие проблемы со здоровьем у мопсов

У мопсов часто вываливаются глаза — эта болезнь называется проптоз. Фото © Wikipedia / Sergkarman

Помимо затруднённого дыхания мопсы страдают очень необычной болезнью — проптозом. Это означает, что у них могут выпадать глаза. Да, с собачками породы мопс придётся быть очень аккуратными, не допускать стрессов, травм головы, драк с другими собаками или натягивания кожи на морде, иначе это может привести к печальным последствиям и вместо милого пёсика с вами будет жить "одноглазый пират".

Пудель: особенности породы и здоровья

Если не следить за глазами пуделя, у него может образоваться глаукома. Фото © Wikipedia / Hakatas

Эта порода считается одной из самых умных, весёлых, да и в целом на здоровье не жалуется, если бы не одно но. Представители породы пудель часто страдают различными заболеваниями глаз, поэтому за ними необходимо тщательно наблюдать и не допускать скапливания грязи и жидкости, иначе это может привести к глаукоме, а впоследствии к слепоте. Вылечить пуделя, конечно, можно, но только на ранних стадиях. Если упустить момент, то собачка ослепнет.

Какие заболевания есть у такс

Чем болеют таксы: эта порода собак имеет предрасположенность к болезням сердца. Фото © "Шедеврум"

Таксы могут быть очень даже здоровыми собаками, но недолго. Обычно к шести годам у представителей этой породы появляются проблемы с сердцем. С ними приходится гулять понемногу, так как собакам становится тяжело и возникает сильная одышка. Помимо того, частый недуг, которым страдают таксы, — заболевания опорно-двигательного аппарата. Так что с ними придётся помучиться, если только вам не достанется невероятно здоровая собака. А ещё они плохо плавают.

Порода собак с проблемным здоровьем: йоркширский терьер

Топ-5 самых нездоровых пород собак: йоркширские терьеры отличаются слабым здоровьем. Фото © "Шедеврум"

Эти крошки — золотая ниша для ветеринара, ведь, как правило, собаки породы йоркширский терьер болеют сразу несколькими болезнями. Их маленький, слабый организм не выдерживает каких-либо недугов, поэтому одно осложнение тут же провоцирует другое. Зачастую у йоркширов наблюдаются проблемы с желудком, печенью, коленями, глазами и кожей. Все болезни прогрессируют у этой породы терьеров достаточно быстро, поэтому отложить ветеринара "на потом" точно не получится.

Это лишь несколько примеров пород собак, которые могут иметь повышенный риск различных заболеваний. Важно помнить, что правильный уход, регулярные визиты к ветеринару и здоровый образ жизни могут помочь снизить вероятность возникновения этих проблем у вашего питомца. Ранее Life.ru рассказал, какие породы собак являются самыми умными.

Авторы Дана Третьякова