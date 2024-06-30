Соображают лучше людей: топ-5 самых умных пород собак

Не зря говорят, что воспитанием собаки нужно заниматься. Это связано с её большим потенциалом. Если помогать животным развиваться, то они способны на многое. Порой даже кажется, что собаки понимают больше, чем люди. Однако не все хорошо поддаются дрессировке и блещут умом: их способности связаны с породными особенностями. Одни собаки самые преданные, другие более выносливые, а кому-то досталась сообразительность. Life.ru составил топ-5 самых умных пород собак.

Немецкая овчарка — одна из умнейших пород собак

Немецких овчарок часто выбирают для службы в полиции из-за их ума. Фото © Wikipedia / Erick Drumss Hernández

Собаки породы немецкая овчарка считаются умными благодаря выдающимся интеллектуальным способностям, преданности и лёгкости в обучении. Эти псы обладают высоким уровнем сообразительности, быстро усваивают новые команды и задания. У них также отличная память и способность к анализу ситуаций. Немецкие овчарки широко используются в различных сферах, таких как служба в полиции, спасательные операции, охрана и дрессировка. Их умение быстро учиться и приспосабливаться к различным задачам делает их одной из самых популярных и умных пород собак.

Бордер-колли — тоже отличается сообразительностью

Породы умных собак: предки бордер-колли работали на пастбищах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dezy

Порода бордер-колли была выведена для пастбищных работ, что требовало от четверолапых принятия самостоятельных решений и быстрой реакции на изменяющиеся ситуации. Собаки обладают отличной способностью к обучению и запоминанию команд, а также у них высокий уровень сообразительности и аналитического мышления. Эта порода не такая крупная, как, например, немецкая овчарка, поэтому в квартире жить с ней будет удобнее.

Умные породы собак: пудель

Самые умные породы собак: пудели часто выступают в цирке, потому что отлично выполняют команды и трюки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonMaltsev

Этих игривых малышей нередко можно увидеть в цирке. Всё благодаря их умственным способностям, гуттаперчевому телу и покладистости. Эти собаки обладают отличной памятью, быстро усваивают команды и способны к логическому мышлению. Хорошее чувство социализации помогает им легко адаптироваться к различным ситуациям и показывает, что пудели — одна из умнейших пород собак.

Шетландская овчарка (шелти) — собака с мозгами

Шелти — тоже порода собак с умом, они прекрасно чувствуют эмоции людей. Фото © Wikipedia / Frightenedhamsterr

Одной из причин, почему шелти — порода умных собак, считается их пастушья история. Пёсели были выведены для работы на фермах, где им требовалась способность быстро понимать указания хозяев и самостоятельно принимать решения. Эти навыки передались от поколения к поколению, делая шелти очень адаптивными и умными собаками. Кроме того, представители этой породы обладают высоким социальным интеллектом, что означает: они хорошо понимают человеческие эмоции и могут легко налаживать контакт с людьми.

Собаки породы доберман умные и преданные

Для добермана очень важно правильное воспитание. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolai Tsvetkov

Доберманы известны своей преданностью и защитническими качествами. Они могут быть отличными сторожевыми собаками, защищая свою семью и территорию. Однако важно отметить, что правильная социализация и обучение играют ключевую роль в формировании характера и поведения добермана. Для развития ума важно предоставлять им достаточно физической активности, умственных задач. Такие занятия помогут доберману проявить заложенный природой потенциал и стать уравновешенным и умным питомцем.