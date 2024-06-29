Перечислены необходимые процедуры для животного для комфортной поездки на дачу

Отдых с питомцем на даче должен быть безопасным. Однако на природе его может поджидать масса неприятностей, поэтому перед поездкой следует подготовиться, рассказала РИАМО ветеринар Валерия Козельская.

Опасность могут представлять ядовитые растения вроде лилий, азалий, нарциссов и тюльпанов. Они могут вызвать отравление при попадании в желудок. Укусы насекомых могут спровоцировать аллергию, так что лучше купить специальный ошейник. Удобрения и пестициды, распылённые в огороде, также могут попасть в организм животного. Поэтому маленького друга нужно держать подальше от грядок.

Перед перевозкой питомца нужно сводить к ветеринару и сделать прививки. Специалист предложит средства от укачивания, расскажет, как обрабатывать животных от блох и клещей, как снижать у них уровень стресса.

"Этот стресс проявляется в виде беспокойства, отказа от еды и агрессии, из-за чего водитель постоянно отвлекается от дороги. Кошки особенно чувствительны к перемене обстановки, так как сильно привязаны к своей территории", — пояснила Козельская.

Впрочем, и собакам тревожно в закрытой машине. Поэтому их надо заранее "познакомить" с транспортом. А с собой взять их любимые лакомства и игрушки. В жаркую погоду нужно проветривать автомобиль, охлаждать животное полотенцем или специальной попоной. Перед дорогой питомца лучше плотно не кормить, чтобы его не стошнило. Также поможет удобная переноска или автокресло, чтобы ограничить передвижение животного по салону. Крупным породам подойдут крепящиеся к ошейнику спецремни, сетки или перегородки. Конечно, не стоит забывать про регулярные остановки на туалет.

На даче нужно создать безопасное пространство для животного, чтобы оно не сбежало, учуяв, например, интересный запах, а потом не заблудилось. Участок должен быть ограждён надёжным забором, который нельзя перепрыгнуть. На новом месте животному поможет адаптироваться любимая лежанка.

Конечно, нужно сделать так, чтобы животному было сложно добраться до удобрения для растений, ядохимикатов, острых садовых инструментов. Если выбираетесь на прогулки, лучше использовать ошейники с опознавательными жетонами, в которых есть данные о владельце. Также можно заранее чипировать питомца в ветклинике.

Необходимый дачный набор для животного: запас корма, миски, игрушки, амуниция, аптечка с пинцетом, когтеточка для кошек, аптечка с антигистаминным, противорвотным, антисептическим средством, репелленты, шампунь. В первое время нужно гулять вместе и не давать животному залезать не туда.

Не помешает заранее узнать, какие неподалёку есть ветклиники, а также уточнить возможности для онлайн-консультаций с надёжными врачами. Нужно заранее научиться оказывать первую помощь: обрабатывать рану, вытаскивать жало, прикладывать компрессы и так далее.