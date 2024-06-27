Россиянам дали 4 совета, как сделать путешествие на авто комфортным для себя, детей и даже котиков Эксперт Чашина: Накидка на сиденье авто с вентиляцией поможет от перегрева 27 июня, 09:39 Россиянам дали 4 совета, как сделать путешествие на авто комфортным для себя, детей и даже котиков. Обложка © Freepik.com

Наступила пора отпусков, и многие россияне выбирают путешествия на собственном авто. О том, как сделать поездку удобной не только для водителя, но и для всех — даже самых маленьких — пассажиров, Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Ксения Чашина.

Не забудьте про техосмотр

Каждый водитель в обязательном порядке должен провести техосмотр транспорта: проверить уровень охлаждающей жидкости, масла в двигателе и давления в шинах. Лучше всего доверить диагностику специалистам. Например, для оценки износа тормозных колодок и состояния ремня ГРМ, проверки заряда и уровня электролита в аккумуляторе и замены масляных и воздушных фильтров нужно специализированное оборудование в автосервисе.

Защитите автомобиль и себя от жары

Для того чтобы проехать маршрут с приятной температурой в салоне, на верхнюю часть лобового стекла можно наклеить светозащитную полосу (поскольку по требованиям ГИБДД, светопропускание для лобового стекла должно составлять не менее 70%). А задние стёкла можно затемнить по своему усмотрению, так как их режим светопропускания не нормирован.

Важно в целом наблюдать за температурой в машине. Если она повысится, водитель должен остановиться, выключить двигатель и дать ему остыть. Кроме того, в жару надо оперативно менять жидкость в двигателе, так как она может расходоваться быстрее.

Парковать автомобиль лучше в тени. Для защиты салона от перегрева можно использовать автомобильные шторки и защитные экраны. Чехол для машины защитит не только от солнца, но и от попадания пыли в салон и на кузов. Эксперт не советует оставлять в салоне зажигалки, аэрозольные баллончики и другие огнеопасные предметы — при перегреве они могут взорваться.

Кроме автокондиционера, дополнительную прохладу в салоне могут создавать портативные вентиляторы. Они работают на батарейках или от аккумулятора. Накидка на сиденье с вентиляцией тоже может помочь охладиться. Она создаёт воздушную прослойку между спиной водителя или пассажира и сиденьем автомобиля, работает от прикуривателя. Во время дальних поездок также может пригодиться автохолодильник для воды и напитков.

Составьте маршрут

Необходимо внимательно изучить особенности дороги, чтобы избежать пробок и лишних объездов. Нужно определить список интересующих достопримечательностей, автозаправок, места для отдыха и придорожных кафе на маршруте. Лучше заранее изучить отзывы о них на сайтах и форумах для автопутешественников.

Чашина советует учитывать расстояние между точками назначения для того, чтобы не проводить много времени в дороге без отдыха. Если планируете останавливаться в гостиницах, номера лучше бронировать заранее.

Позаботьтесь о комфорте детей и животных

Если в поездку едет вся семья вместе с детьми и питомцами, то водителю стоит подготовиться ещё тщательнее. Например, для малыша необходимо детское кресло или бустер, а для животного — клетки или переноски.

"Чтобы дети не скучали в дороге, подготовьте для них игры, книги, музыку, фильмы или гаджеты", — добавила эксперт.

Возьмите с собой также мятные леденцы, чтобы снять приступ тошноты у детей, и противострессовые препараты — для питомцев. Также собакам и кошкам можно положить любимые игрушки, а специальные автогамаки могут уберечь салон от грязи, шерсти и повреждений когтями.

Необходимо запланировать регулярные остановки, чтобы питомец смог выйти на прогулку, попить воды и сходить в туалет.

Ранее Life.ru подготовил для автопутешественников список того, что необходимо взять с собой в поездку на машине. Из материала вы узнаете, какие документы действительно нужны, что положить в аптечку, а без чего можно и обойтись.

Авторы Наталья Афонина