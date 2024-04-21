МВД предложило ужесточить контроль за техосмотром 21 апреля, 07:05 3634 3634 Техническое обслуживание автомобиля в одной из московских мастерских. Обложка © Агентство "Москва" / Кардашов Антон

МВД хочет ужесточить контроль за техническим осмотром транспортных средств, проект соответствующего приказа появился на федеральном портале нормативных правовых актов. В этих целях предлагается утвердить дополнительные индикаторы нарушений, их намерены внести в специальный перечень, утверждённый ведомством в конце 2021 года.

"Перечень <...> дополнить пунктами 6–11 следующего содержания: 6. Три факта внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты "Тахограф или контрольное устройство", — говорится в документе.

Другие пункты устанавливают, как в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) загружаются фото, где транспорт "парит в воздухе", что, указывается в проекте, является следствием наложения одного кадра на другой.

Также при мониторинге выявляются факты подписания диагностических карт разными техническими экспертами одного оператора техосмотра, тогда как на фото виден один и тот же человек. Это, считает министерство, может указывать на нарушение требований. Другой индикатор будет говорить о наличии нарушений требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении содержания железнодорожных переездов.

Из пояснительной записки следует, что индикаторы направлены на выявление соответствия или отклонения от параметров надзора, показывающих нарушение требований. Они будут способствовать профилактике таких действий со стороны контролирующих лиц.

Ранее в Госдуме допустили ужесточение правил езды для самокатов. По словам депутата Сергея Колунова, если существующие нормы — зоны ограниченной скорости и с запретом на проезд — не приведут к снижению ДТП, то законодатели пойдут на такие меры. В частности, речь может идти о более серьёзной ответственности за аварии.

Авторы Матвей Константинов