В Госдуме допустили ужесточение правил езды на электросамокатах

В 2023 году втрое по сравнению с предыдущим годом выросло количество ДТП с самокатчиками. Сейчас передвижение самокатов власти стараются взять под контроль: сделаны зоны ограниченной скорости и зоны с запретом на проезд.

"Как правило, такие ограничения действуют на оживлённых улицах, в парках, скверах и так далее. Сейчас необходимо лишь корректировать уже организованные зоны и создавать новые — естественно, в ответ на просьбы жителей", — рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он пообещал, что если принятых ограничений будет недостаточно, то в Думе продумают новые правила. Возможно, ужесточится ответственность за опасную езду на самокатах, за ДТП с людьми и т.д.

По словам председателя Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, в Московской области в 2023 году совершено 10 миллионов поездок на электросамокатах — в два с половиной раза больше, чем в 2022-м. Поэтому и количество ДТП заметно увеличилось: в течение девяти месяцев 2023-го в России их было зарегистрировано 2647, а это на 215,9% больше показателя 2022 года.

"Но прописать в правилах единое требование по предельной скорости для самокатов для всей территории РФ невозможно. Это обусловлено различными факторами: количеством населения, местом использования, обустроенной инфраструктурой и рядом других", — объяснил Гаджиев, добавив, что целесообразнее предоставить муниципальным образованиям самим определять, где снижение скоростного режима актуально.